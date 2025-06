GBC

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) den Jahresfehlbetrag spürbar auf -0,42 Mio. Euro (GJ 2023: -1,88 Mio. Euro) eingegrenzt und in einem herausfordernden Umfeld erste klare Zeichen einer Stabilisierung gezeigt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage präsentiere sich die Gesellschaft finanziell weiterhin sehr solide. Die Eigenkapitalquote habe zum Jahresende 2024 rund 88,6 betragen und es seien keine zinstragenden Verbindlichkeiten vorhanden. Mit 1,75 Mio. Euro an liquiden Mitteln bleibe zudem die Liquidität komfortabel. Für die Jahre 2025 bis 2027 erwarte das Analystenteam eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone. Wesentliche Treiber hierfür seien eine schrittweise Markterholung, zunehmende Transaktionstätigkeit sowie spürbare Effizienzgewinne durch bereits umgesetzte Kostensenkungen. Das bereinigte Nettoaufgeld solle im Prognosezeitraum auf bis zu 12,50 Mio. Euro im Jahr 2027 steigen. Damit rechne auch GBC mit einem kontinuierlichen Anstieg des Jahresüberschusses, der 2027 bei voraussichtlich 1,61 Mio. Euro liegen werde. Eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen erscheine unter diesen Voraussetzungen ab 2027 ebenfalls realistisch. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 12,85 Euro (zuvor: 12,75 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



