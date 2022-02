Fugro NV Bearer and Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fugro NV Bearer and Registered ließ sich am 18.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fugro NV Bearer and Registered die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 410,0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 318,0 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,295 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,413 EUR je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,53 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,39 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,364 EUR sowie einen Umsatz von 1,46 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.net