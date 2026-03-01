DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.498 +2,1%Euro1,1554 +0,1%Öl107,2 +14,8%Gold5.103 ±-0,0%
G7-Finanzminister beraten über Freigabe von Ölreserven - Zeitung

09.03.26 08:49 Uhr

DOW JONES--Die Finanzminister der G7 werden laut einem Bericht der Financial Times (FT) bei einem Dringlichkeitstreffen am Montag über eine mögliche gemeinsame Freigabe von Erdöl aus den Reserven beraten, die von der Internationalen Energieagentur (IEA) koordiniert wird. Ziel ist es demnach, dem durch den Konflikt am Golf verursachten starken Anstieg der Ölpreise entgegenzuwirken. Die Minister und IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol würden um 13.30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten, um die Auswirkungen des Iran-Krieges zu erörtern, berichtet die FT unter Berufung auf Personen, die mit der Situation vertraut sind, darunter ein hochrangiger G7-Beamter.

Drei G7-Staaten, darunter die USA, hätten den mit den Gesprächen vertrauten Personen zufolge bisher ihre Unterstützung für die Idee zum Ausdruck gebracht. Die 32 Mitglieder der IEA halten strategische Reserven als Teil eines kollektiven Notfallsystems, das für Ölpreiskrisen entwickelt wurde. Einer Person zufolge halten einige US-Offizielle eine gemeinsame Freigabe in der Größenordnung von 300 bis 400 Millionen Barrel - was 25 bis 30 Prozent der 1,2 Milliarden Barrel in der Reserve entspricht - für angemessen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)