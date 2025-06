G7-Gipfel in Kanada beginnt

KANANASKIS (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe beginnen am Montag ihr Gipfeltreffen in Kanada. Am Vormittag (18.30 Uhr MESZ) steht für US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzler Friedrich Merz und ihre Kollegen die erste Arbeitssitzung im Urlaubsort Kananaskis in den Rocky Mountains an.

Es ist der erste Gipfel der Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte in Trumps zweiter Amtszeit. Im Mittelpunkt steht daher die Frage, ob der Westen trotz massiver Differenzen zwischen Washington und den anderen Mitgliedern zu einer gemeinsamen Linie finden kann.

Wichtige Themen der zweitägigen Beratungen dürften der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Welthandel sein, aber auch der Krieg zwischen Israel und dem Iran. Am Montag steht unter anderem auf der Agenda, wie die G7-Staaten die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen sicherstellen können, sowie Risiken und Chancen Künstlicher Intelligenz. Gastgeber des Treffens ist der kanadische Premierminister Mark Carney.

Der G7 gehören neben Kanada, den USA und Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan sowie die Europäische Union an. Sie versteht sich seit dem Ausschluss Russlands wegen der Annexion der Krim 2014 als Wertegemeinschaft der großen Demokratien westlicher Prägung./sku/DP/he