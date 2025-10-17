Ganesh Consumer Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ganesh Consumer Products gab am 16.10.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,95 INR gegenüber 2,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,03 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net