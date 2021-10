GAZPROM Aktie News: GAZPROM auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel

Die GAZPROM-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 8,49 EUR. In der Spitze fiel die GAZPROM-Aktie bis auf 8,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.277 GAZPROM-Aktien.

Am 30.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,65 EUR an. Bei 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass GAZPROM ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

Die aktuellsten News zur GAZPROM-Aktie

Moskauer Börse boomt: Wie Anleger dabei sein können

Gazprom-Aktie mit Abschlägen: EU-Abgeordnete werfen Gazprom Marktmanipulation vor

GAZPROM hat umstrittene Nord Stream 2 fertiggestellt

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com