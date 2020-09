GAZPROM-Aktie aktuell: GAZPROM mit roter Tendenz

Zuletzt fiel die GAZPROM-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 3,81 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GAZPROM-Aktie bis auf 3,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.701.383 GAZPROM-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2019 markierte das Papier bei 7,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2020 (3,62 EUR).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GAZPROM-Aktie in Höhe von 0,890 USD im Jahr 2021 aus.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

Die aktuellsten News zur GAZPROM-Aktie

US-Präsident Trump fordert erneut Einstellung von Nord Stream 2

Ausblick: GAZPROM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Putin für immer! Was das für die russische Wirtschaft und die Börse bedeutet

