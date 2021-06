GAZPROM-Aktie aktuell: GAZPROM tendiert auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von GAZPROM nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 6,39 EUR. Die GAZPROM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,38 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 283.520 GAZPROM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.06.2021 erreicht. Am 02.11.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,22 EUR.

Experten taxieren den GAZPROM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,74 USD je Aktie.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com