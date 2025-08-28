Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit. E.ON begibt grüne Anleihen. Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL. Cavendish Hydrogen erleidet Umsatzrückgang. Snowflake schreibt in Q2 schwarze Zahlen. Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher. DroneShield erholt sich. Jefferies dampft Redcare-Kursziel ein. Li Auto mit Umsatz- und Gewinnrückgang.
