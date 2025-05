Gedämpfte Kauflaune der Verbraucher vermiest Henkel den Jahresstart

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat im ersten Quartal die trübere Verbraucherstimmung zu spüren bekommen. Der Umsatz sei in den drei Monaten organisch - also ohne Währungseffekte und Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - um ein Prozent zurückgegangen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Henkel erlöste demnach rund 5,2 Milliarden Euro. Das Management verwies auf das schwierigere geopolitische und gesamtwirtschaftliche Umfeld, hält aber an seinen Jahreszielen fest.

"Die Volatilität und Unsicherheit in den globalen Märkten hat seit Jahresbeginn deutlich zugenommen. Dennoch bleibt unsere Prognose für weiteres organisches Umsatzwachstum und fortgesetzte Ergebnisverbesserung im Jahr 2025 unverändert und wir gehen weiterhin von einem stärkeren zweiten Halbjahr aus", sagte Konzernchef Carsten Knobel.

Vor allem die Konsumentensparte mit Produkten für die Körperpflege sowie Wasch- und Reinigungsmittel litt zuletzt unter der verschlechterten Stimmung der Konsumenten, der Erlös sank im vergangenen Quartal organisch um 3,5 Prozent. Hier hätten zudem Probleme in den Lieferketten belastet, hieß es. Auch seien die Vergleichszahlen des Vorjahres stark gewesen. Im Klebstoffgeschäft betrug das organische Umsatzminus 1,1 Prozent./tav/mis