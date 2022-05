Geely Aktie News: Geely verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Geely 1,50 EUR

0,74% Charts

News

Analysen

Die Geely-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 1,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,50 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.750 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2021 bei 3,18 EUR. 52,32 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 1,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,30 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 23.03.2022.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Geely am 17.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 23.08.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,961 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Hertz-Aktie klettert kräftig: Hertz will in den nächsten fünf Jahren bis zu 65.000 Polestar-Elektroautos kaufen

Apple Car: Diese Unternehmen könnten für eine Kooperation mit dem iKonzern in Frage kommen

Coinbase-Aktie, Robinhood-Aktie, Daimler Truck-Aktie und Co: Das wurde aus den 2021er IPOs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com