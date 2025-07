Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1,75 EUR abwärts.

Um 09:14 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,75 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.000 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 2,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2025). 34,00 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Mit Abgaben von 50,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,330 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,422 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 15.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 77,51 Mrd. HKD gegenüber 56,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 26.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,43 CNY je Geely-Aktie.

