Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Geely gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1,75 EUR abwärts.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,75 EUR. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,75 EUR. Mit einem Wert von 1,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 17.300 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 50,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,422 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Geely veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 HKD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,51 Mrd. HKD im Vergleich zu 56,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 26.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 1,43 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

