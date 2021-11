Eckert & Ziegler-Aktie profitiert: Eckert & Ziegler startet klinische Studie zu Prostatakrebs in Japan

Wie Eckert & Ziegler mitteilte, hat die japanische Arzneimittelbehörde PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) die Genehmigung erteilt, eine klinische Studie für 68Ga-PSMA-11, ein Prüfpräparat für bildgebende Verfahren, und 177Lu-PSMA-617, ein Prüfpräparat zur Therapie von metastasierendem Prostatakrebs, durchzuführen. Die Studie soll gemeinsam mit Novartis Pharma K.K. (Japan) durchgeführt werden.

Der Mitteilung zufolge hat der Medizintechnik-Konzern ein Diagnoseverfahren entwickelt, mit dem das Vorhandensein von prostataspezifischem Membranantigen (PSMA) auf der Oberfläche von Prostatakrebszellen nachgewiesen und Tumore lokalisiert werden können. PSMA kommt in hoher Konzentration auf der Oberfläche von Prostatakrebszellen vor.

"Der Beginn dieser klinischen Studie ist ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie und zeigt unsere Expertise als Isotopendienstleister für die internationale pharmazeutische Industrie," sagte Lutz Helmke, im Vorstand verantwortlich für das Segment Medical.

Prostatakrebs ist laut Mitteilung die häufigste Krebsart bei Männern in Japan, mit mehr als 106.000 Fällen im vergangenen Jahr.

Via XETRA geht es am Freitag für die Eckert & Ziegler-Aktie zeitweise um 0,89 Prozent ins Plus auf 114,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Eckert & Ziegler