Südzucker-Aktie im Minus: Wertberichtigung auf britische Beteiligung drückt auf Südzucker-Gewinn

Wegen der Corona-Pandemie verzögerten sich geplante Verkäufe verschiedener Industriebeteiligungen in Randbereichen von ED&F, was zu weiteren Ergebnisbelastungen führe, wie Südzucker am Donnerstag in Mannheim überraschend mitteilte. Daher werde für die 35-prozentige Beteiligung an dem britischen Unternehmen nun ein niedrigerer Wert angesetzt. Die Südzucker AG rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 mit einer Ergebnisbelastung von 200 bis 240 Millionen Euro. Die im SDAX notierten Aktien gerieten auf die Nachrichten hin unter Druck und fielen im XETRA-Handel zeitweise um 2,59 Prozent auf 13,15 Euro.

MANNHEIM (dpa-AFX)

