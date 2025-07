Gericht sieht keine Entlastung für Ex-Wirecard-Chef Braun

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

BioNTech-Aktie während Patentstreit im Blick: Berufung gegen Moderna-Urteil in London. Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Juni. Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser. Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein. Musk kündigt an: Teslas werden mit KI-Chatbot Grok ausgestattet. Trump setzt 35 Prozent Zölle gegen Kanada fest.