Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Das Papier von Gerresheimer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 45,82 EUR.

Das Papier von Gerresheimer konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 45,82 EUR. Bei 46,02 EUR erreichte die Gerresheimer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 45,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 44.579 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 108,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 135,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2025 auf bis zu 42,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,29 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,877 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,94 EUR je Gerresheimer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gerresheimer am 11.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 520,05 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 466,14 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.07.2025 dürfte Gerresheimer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,10 EUR je Gerresheimer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie zieht kräftig an: KPS dementiert Ende der Gespräche mit Warburg über Gerresheimer-Deal

Gerresheimer-Aktien fallen - Übernahme wackelt

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor 10 Jahren bedeutet