Gespräche über Frieden in der Ukraine geraten ins Stocken

DOW JONES--Die Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sind ins Stocken geraten. US-Präsident Donald Trump ist zunehmend frustriert und wirft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, einen US-Friedensplan nicht zu akzeptieren. Ein Treffen in London, das als entscheidender Moment für die Gespräche angekündigt war, verlief im Sande, nachdem US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff ihre Teilnahme abrupt abgesagt hatten. Dies geschah, nachdem Selenskyj einen US-Vorschlag für ein Friedensabkommen abgelehnt hatte: Washington wollte die russische Souveränität über die Halbinsel Krim, die Russland seit 2014 besetzt hält, rechtlich anerkennen.

Trump kritisierte Selenskyj für seine Äußerungen und wies darauf hin, dass die Ukraine selbst nicht aufgefordert wurde, die Krim als russisch anzuerkennen. "Es sind hetzerische Äußerungen wie die von Selenskyj, die eine Beilegung dieses Krieges so schwierig machen", schrieb der US-Präsident in den sozialen Medien und fügte hinzu, der ukrainische Präsident müsse sich jetzt für den Frieden entscheiden oder riskieren, in drei Jahren sein ganzes Land zu verlieren.

Selenskyj erklärte in einer Social-Media-Botschaft, die Ukraine werde im Einklang mit ihrer Verfassung handeln, und äußerte die Hoffnung auf Verständnis und Unterstützung durch die Verbündeten. "Die Emotionen sind heute hochgegangen. Aber es ist gut, dass sich fünf Länder getroffen haben, um dem Frieden näher zu kommen", schrieb er. "Die amerikanische Seite teilte ihre Vorstellungen mit. Die Ukraine und andere Europäer haben ihren Beitrag geleistet. Und wir hoffen, dass genau diese gemeinsame Arbeit zu einem dauerhaften Frieden führen wird."

Fast 100 Tage nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ist ein Friedensabkommen noch nicht in Sicht. Die USA legten der Ukraine und den europäischen Unterhändlern letzte Woche in Paris einen Rahmen vor und warnten, dass die USA sich zurückziehen könnten, wenn nicht innerhalb weniger Tage eine Einigung erzielt würde. Doch die Ukraine sieht das in Aussicht gestellte Abkommen als vorteilhaft für Russland an, was zu wachsender Ungeduld in der Trump-Regierung führt.

Ukrainische Beamte sagten, sie seien besorgt, dass Trump, der gesagt hat, er möge Selenskyj nicht, Kiew für ein Scheitern der Gespräche verantwortlich machen und weitere Militärhilfe verweigern könnte. Sie haben ihre US-Kollegen daran erinnert, dass die Ukraine zugestimmt hat, die Kämpfe für 30 Tage einzustellen, während Russland dies nicht getan hat.

