ZEAL Network-Aktie legt zu: ZEAL Network stockt Dividende deutlich auf

Der Hauptversammlung solle eine Zahlung von 3,60 pro Aktie vorgeschlagen werden, wie das im SDAX gelistete Unternehmen ZEAL Network am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das sind 1,50 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Die Dividende setze sich aus einer Basisdividende von 1,00 Euro sowie einer Sonderdividende von 2,60 Euro zusammen.Auf dieser Basis ergibt sich eine Dividendenrendite von gut zehn Prozent.

2022 hatte das Unternehmen - wie bereits bekannt - vor allem den Umsatz kräftig gesteigert, das Wachstum des operativen Ergebnisses hatte wegen gestiegener Marketingkosten nicht ganz so deutlich zugelegt. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 16,5 Millionen Euro hängen, und damit 45 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wegen weiterhin hoher Kosten für die Kundenbindung stellte das Unternehmen zudem bereits im Februar einen möglichen Rückgang des operativen Gewinns in Aussicht. Der Ausblick wurde am Donnerstag bestätigt.

Demnach soll der Umsatz 2023 auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen 30 bis 35 Millionen Euro hängen bleiben, nach 31,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Um Kunden zu werben, will das Management 34 bis 39 Millionen Euro investieren.

An der Börse kam das gut an: Die ZEAL-Aktien gewannen am Vormittag gut ein Prozent auf 34,50 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: ZEAL Network SE