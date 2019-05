Ausblick: GoPro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,62 EUR

GoPro wird am 09.05.2019 die Bilanz zum am 31.03.2019 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,089 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 233,5 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,295 USD im Vergleich zu -0,230 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

