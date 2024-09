Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 78,61 USD.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 78,61 USD ab. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 78,16 USD. Bei 79,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 132.403 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 6,95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Gilead Sciences am 07.11.2024 präsentieren. Gilead Sciences dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,79 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

