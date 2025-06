Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

NASDAQ 100 im Blick

Für den NASDAQ 100 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,24 Prozent stärker bei 21.913,32 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,156 Prozent schwächer bei 21.826,79 Punkten, nach 21.860,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 21.952,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.807,00 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,616 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20.868,15 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 12.03.2025, bei 19.596,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.465,18 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 4,47 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22.222,61 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 3,41 Prozent auf 122,68 USD), Constellation Energy (+ 2,80 Prozent auf 300,38 USD), Gilead Sciences (+ 2,52 Prozent auf 112,05 USD), ON Semiconductor (+ 2,32 Prozent auf 52,98 USD) und Marvell Technology (+ 2,05 Prozent auf 69,64 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Warner Bros Discovery (-3,33 Prozent auf 10,16 USD), Microchip Technology (-2,40 Prozent auf 67,93 USD), Tesla (-2,24 Prozent auf 319,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,18 Prozent auf 118,50 USD) und Ross Stores (-2,14 Prozent auf 133,47 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.105.790 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,051 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net