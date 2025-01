Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 89,84 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 89,84 USD ab. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 89,48 USD ein. Bei 90,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 141.583 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,90 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 10,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 44,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,00 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,00 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 7,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 4,38 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel im Plus