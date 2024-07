Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 67,83 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 67,83 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 68,16 USD. Mit einem Wert von 67,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 258.476 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 87,86 USD markierte der Titel am 20.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 22,80 Prozent niedriger. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,49 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 USD je Aktie ausschütten.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,81 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 05.08.2025.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

