Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 86,43 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 86,43 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 86,46 USD zu. Bei 85,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 109.181 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 1,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 62,07 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 USD aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,84 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6,95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Gilead Sciences am 06.11.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 3,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

