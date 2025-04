Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 105,24 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 105,24 USD. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 104,70 USD. Bei 105,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 149.799 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 119,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,98 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 41,02 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus.

Am 24.04.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

