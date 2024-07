Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 78,03 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 78,03 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 78,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 77,42 USD. Bisher wurden heute 171.116 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 20,45 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,10 USD.

Am 25.04.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Gilead Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,69 Mrd. USD ausgewiesen.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

