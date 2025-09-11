GNW-News: Al Salam Bank unterzeichnet strategische Vereinbarung mit Denodo und NAIB IT zur Förderung von Datenmanagement- und KI-Initiativen
^MANAMA, Königreich Bahrain, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Al Salam Bank
hat eine strategische Vereinbarung mit Denodo (http://denodo.com/), einem
weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenmanagement, AWS und NAIB IT,
einem in Bahrain ansässigen Systemintegrator, der für die Bereitstellung
hochwirksamer Technologielösungen für Banken, Behörden, den öffentlichen Sektor
und Unternehmen bekannt ist, unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt darauf ab,
die Denodo-Plattform zu implementieren, um die Daten- und KI-Infrastruktur der
Bank im Einklang mit der Vision 2030 Bahrains und der nationalen Ausrichtung auf
die digitale Transformation zu erweitern.
An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al
Khalifa, Managing Director bei NAIB IT, Herr Anwar Murad, Deputy CEO - Banking
bei der Al Salam Bank, Herr Hemantha Wijesinghe, CTO bei der Al Salam Bank,
sowie Herr Gabriele Obino, Regional Vice President Südeuropa und Naher Osten bei
Denodo und General Manager bei Denodo Arabian Limited, teil.
Mithilfe der Denodo-Plattform wird die Al Salam Bank in der Lage sein, ihre
Unternehmensdaten über verschiedene Systeme hinweg zu vereinheitlichen, was eine
schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht und Innovationen vorantreibt. Dieser
Schritt spiegelt auch das Engagement der Bank wider, im Einklang mit der
langfristigen wirtschaftlichen Vision des Königreichs Bahrain eine führende
Rolle bei Innovationen im digitalen Bankwesen einzunehmen.
Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa erklärte:?Diese strategische
Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein auf Bahrains Weg zur
digitalen Transformation dar. Wir freuen uns, Partnerschaften zu fördern, welche
die technologischen Fähigkeiten unseres Landes voranbringen und unsere Position
als regionaler Fintech-Hub stärken. Durch Initiativen wie diese schaffen wir die
Grundlage für eine wissensbasierte Wirtschaft, die mit der Vision 2030 von
Bahrain im Einklang steht."
?Bei der Al Salam Bank sind wir bestrebt, an der Spítze der digitalen
Transformation im Finanzsektor zu bleiben", erklärt Anwar Murad, Deputy CEO -
Banking bei der Al Salam Bank.?Diese strategische Partnerschaft mit Denodo und
NAIB IT stellt einen bedeutenden Schritt zur Förderung unserer digitalen Reife
und zur Optimierung der Nutzung von Daten und KI dar, um unseren Kunden einen
besseren Service bieten zu können. Durch die Nutzung von Echtzeit-
Datenintegration und KI-gestützten Analysen streben wir an, die
Reaktionsfähigkeit zu verbessern, die operative Agilität zu stärken sowie ein
personalisierteres und nahtloseres Bankerlebnis zu bieten. Diese Initiative geht
über die Einführung neuer Technologien hinaus - sie steht für unser Engagement,
intelligente Lösungen in unsere Kerngeschäfte zu integrieren, fundierte
Entscheidungen zu ermöglichen und die Al Salam Bank als zukunftsorientierte
Institution zu positionieren, die sich an den Zielen der Vision 2030 für Bahrain
orientiert."
?Diese Partnerschaft spiegelt unsere Vision wider, eine intelligentere und
agilere Bank aufzubauen, die sich auf fortschrittliche Daten- und KI-Fähigkeiten
stützt. Wir sind überzeugt, dass diese Initiative nicht nur das Kundenerlebnis
verbessern, sondern auch einen Maßstab für Innovation in der Region setzen
wird", so Hemantha Wijesinghe, CTO bei der Al Salam Bank.
Die Al Salam Bank hat eine strategische Vereinbarung mit Denodo und NAIB IT
unterzeichnet, um ihre Datenmanagement- und KI-Initiativen über den AWS
Marketplace voranzutreiben. Dies ermöglicht eine schnellere Beschaffung, Cloud-
native Skalierbarkeit und Echtzeit-Zugriff auf Datenprodukte, um Innovationen zu
beschleunigen. Die Vereinbarung bildet einen wichtigen Pfeiler in der
umfassenden Roadmap zur digitalen Transformation der Al Salam Bank und festigt
ihre Position als Vorreiterin im Bereich Smart Banking in der Region. Dank der
Funktionen der Denodo-Plattform für logisches Datenmanagement
(https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-management),
einschließlich einer universellen semantischen Ebene, kann die Al Salam Bank
Daten aus ihren Kernsystemen, Cloud-basierten Diensten und von Fintech-Partnern
innerhalb von Minuten statt Wochen verbinden und verwalten. Die
Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen ermöglicht KI-gestützte
Analysen und Berichte, wodurch schnellere, datengestützte Entscheidungen auf
Führungs- und Betriebsebene getroffen werden können.
Gabriele Obino, Regional Vice President und General Manager für Südeuropa und
den Nahen Osten bei Denodo, kommentiert die Partnerschaft wie folgt:?Wir sind
stolz darauf, die Al Salam Bank auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu
unterstützen. Unsere Plattform ermöglicht Echtzeit-Datenzugriff, Governance und
Agilität - entscheidende Komponenten für den Erfolg von KI. Diese Partnerschaft
verdeutlicht, wie modernes Datenmanagement Finanzinstitute in die Lage versetzt,
in einer sich rasch entwickelnden digitalen Wirtschaft eine führende Rolle
einzunehmen."
?Als lokaler Integrator ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass globale
Innovationen zu lokalem Erfolg führen", erklärt Ebrahim Sonde, COO bei NAIB IT.
?In Zusammenarbeit mit der Al Salam Bank und Denodo verpflichten wir uns, eine
robuste, sichere und skalierbare Datenarchitektur bereitzustellen, die eine
sinnvolle Transformation vorantreibt."
Durch die Einführung der logischen Datenverwaltungsebene der Denodo-Plattform
und die Nutzung der Implementierungskompetenz von NAIB IT erwartet die Bank
weitere Verbesserungen in Bezug auf betriebliche Effizienz, Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften und Serviceflexibilität. Der Echtzeit-Zugriff auf
Daten ermöglicht Teams nicht nur schnellere Einblicke, sondern verbessert auch
die Endbenutzererfahrung.
Mit dieser Transformation festigt die Al Salam Bank ihre Position als
technologisch fortschrittliches Institut, das sich an den Zielen der Vision
2030 für Bahrain orientiert und bereit ist, in einer Zukunft, die von
intelligenten Finanzdienstleistungen geprägt ist, eine führende Rolle zu
übernehmen.
Über Denodo
Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die
preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische
Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige
Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten
Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden
aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit
vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer
zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-
Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Über NAIB IT
NAIB IT ist ein führender Systemintegrator, der sich auf End-to-End-
Technologielösungen für verschiedene Branchen spezialisiert hat. Wir entwerfen,
implementieren und optimieren geschäftskritische Systeme, von Firmen-Software-
Anwendungen, ERP- und Blockchain-Plattformen bis hin zu KI-gesteuerten
Plattformen, und verbinden dabei Infrastruktur, Daten und Arbeitsabläufe nahtlos
miteinander. NAIB IT genießt das Vertrauen von Branchenführern und bietet
skalierbare, sichere sowie zukunftsfähige Integrationslösungen, die Effizienz
und Innovation fördern. Die Mitglieder des NAIB-IT-Teams sind Mitglieder des
Forbes Technology Council. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
naibit.com.
Über die Al Salam Bank
Die Al Salam Bank (Al Salam Bank) hat ihren Hauptsitz im Königreich Bahrain und
wurde 2006 gegründet. Seitdem hat sie sich einen Ruf als die am schnellsten
wachsende Bank im Königreich und als einflussreiche Kraft in der islamischen
Bankenbranche auf regionaler Ebene erworben. Die Bank nutzt ihre robuste
Finanzlage als branchenweit stärkste Bank in Bezug auf das Kapitalvermögen und
verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Risikominderung sowie der
effektiven Anpassung an die Marktdynamik durch ihre agile und aggressive
Wachstumsstrategie.
Die Bank hat eine?Digital First"-Strategie eingeführt, um den modernen
Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Sie bietet maßgeschneiderte
Finanzlösungen und ein nahtloses, transformatives Kundenerlebnis. Die Al Salam
Bank nutzt die Möglichkeiten datengestützter Erkenntnisse sowie modernster
Technologie und bietet über ihr ausgedehntes Netz von Filialen sowie
Geldautomaten eine umfassende Palette innovativer und einzigartiger
schariakonformer Finanzprodukte sowie-dienstleistungen an. Neben ihrem
vielfältigen Angebot an Privatkundenbankdienstleistungen bietet die Bank auch
Firmenkundenbankgeschäfte, Private Banking, Vermögensverwaltung, internationales
Transaktionsbankgeschäft sowie Treasury-Dienstleistungen an.
Medienkontakt
pr@denodo.com
