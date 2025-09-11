GNW-News: Al Salam Bank unterzeichnet strategische Vereinbarung mit Denodo und NAIB IT zur Förderung von Datenmanagement- und KI-Initiativen

^MANAMA, Königreich Bahrain, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Al Salam Bank

hat eine strategische Vereinbarung mit Denodo (http://denodo.com/), einem

Wer­bung Wer­bung

weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenmanagement, AWS und NAIB IT,

einem in Bahrain ansässigen Systemintegrator, der für die Bereitstellung

hochwirksamer Technologielösungen für Banken, Behörden, den öffentlichen Sektor

und Unternehmen bekannt ist, unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt darauf ab,

die Denodo-Plattform zu implementieren, um die Daten- und KI-Infrastruktur der

Bank im Einklang mit der Vision 2030 Bahrains und der nationalen Ausrichtung auf

Wer­bung Wer­bung

die digitale Transformation zu erweitern.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al

Khalifa, Managing Director bei NAIB IT, Herr Anwar Murad, Deputy CEO - Banking

bei der Al Salam Bank, Herr Hemantha Wijesinghe, CTO bei der Al Salam Bank,

sowie Herr Gabriele Obino, Regional Vice President Südeuropa und Naher Osten bei

Denodo und General Manager bei Denodo Arabian Limited, teil.

Wer­bung Wer­bung

Mithilfe der Denodo-Plattform wird die Al Salam Bank in der Lage sein, ihre

Unternehmensdaten über verschiedene Systeme hinweg zu vereinheitlichen, was eine

schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht und Innovationen vorantreibt. Dieser

Schritt spiegelt auch das Engagement der Bank wider, im Einklang mit der

langfristigen wirtschaftlichen Vision des Königreichs Bahrain eine führende

Rolle bei Innovationen im digitalen Bankwesen einzunehmen.

Shaikha Dr. Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa erklärte:?Diese strategische

Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein auf Bahrains Weg zur

digitalen Transformation dar. Wir freuen uns, Partnerschaften zu fördern, welche

die technologischen Fähigkeiten unseres Landes voranbringen und unsere Position

als regionaler Fintech-Hub stärken. Durch Initiativen wie diese schaffen wir die

Grundlage für eine wissensbasierte Wirtschaft, die mit der Vision 2030 von

Bahrain im Einklang steht."

?Bei der Al Salam Bank sind wir bestrebt, an der Spítze der digitalen

Transformation im Finanzsektor zu bleiben", erklärt Anwar Murad, Deputy CEO -

Banking bei der Al Salam Bank.?Diese strategische Partnerschaft mit Denodo und

NAIB IT stellt einen bedeutenden Schritt zur Förderung unserer digitalen Reife

und zur Optimierung der Nutzung von Daten und KI dar, um unseren Kunden einen

besseren Service bieten zu können. Durch die Nutzung von Echtzeit-

Datenintegration und KI-gestützten Analysen streben wir an, die

Reaktionsfähigkeit zu verbessern, die operative Agilität zu stärken sowie ein

personalisierteres und nahtloseres Bankerlebnis zu bieten. Diese Initiative geht

über die Einführung neuer Technologien hinaus - sie steht für unser Engagement,

intelligente Lösungen in unsere Kerngeschäfte zu integrieren, fundierte

Entscheidungen zu ermöglichen und die Al Salam Bank als zukunftsorientierte

Institution zu positionieren, die sich an den Zielen der Vision 2030 für Bahrain

orientiert."

?Diese Partnerschaft spiegelt unsere Vision wider, eine intelligentere und

agilere Bank aufzubauen, die sich auf fortschrittliche Daten- und KI-Fähigkeiten

stützt. Wir sind überzeugt, dass diese Initiative nicht nur das Kundenerlebnis

verbessern, sondern auch einen Maßstab für Innovation in der Region setzen

wird", so Hemantha Wijesinghe, CTO bei der Al Salam Bank.

Die Al Salam Bank hat eine strategische Vereinbarung mit Denodo und NAIB IT

unterzeichnet, um ihre Datenmanagement- und KI-Initiativen über den AWS

Marketplace voranzutreiben. Dies ermöglicht eine schnellere Beschaffung, Cloud-

native Skalierbarkeit und Echtzeit-Zugriff auf Datenprodukte, um Innovationen zu

beschleunigen. Die Vereinbarung bildet einen wichtigen Pfeiler in der

umfassenden Roadmap zur digitalen Transformation der Al Salam Bank und festigt

ihre Position als Vorreiterin im Bereich Smart Banking in der Region. Dank der

Funktionen der Denodo-Plattform für logisches Datenmanagement

(https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-management),

einschließlich einer universellen semantischen Ebene, kann die Al Salam Bank

Daten aus ihren Kernsystemen, Cloud-basierten Diensten und von Fintech-Partnern

innerhalb von Minuten statt Wochen verbinden und verwalten. Die

Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen ermöglicht KI-gestützte

Analysen und Berichte, wodurch schnellere, datengestützte Entscheidungen auf

Führungs- und Betriebsebene getroffen werden können.

Gabriele Obino, Regional Vice President und General Manager für Südeuropa und

den Nahen Osten bei Denodo, kommentiert die Partnerschaft wie folgt:?Wir sind

stolz darauf, die Al Salam Bank auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu

unterstützen. Unsere Plattform ermöglicht Echtzeit-Datenzugriff, Governance und

Agilität - entscheidende Komponenten für den Erfolg von KI. Diese Partnerschaft

verdeutlicht, wie modernes Datenmanagement Finanzinstitute in die Lage versetzt,

in einer sich rasch entwickelnden digitalen Wirtschaft eine führende Rolle

einzunehmen."

?Als lokaler Integrator ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass globale

Innovationen zu lokalem Erfolg führen", erklärt Ebrahim Sonde, COO bei NAIB IT.

?In Zusammenarbeit mit der Al Salam Bank und Denodo verpflichten wir uns, eine

robuste, sichere und skalierbare Datenarchitektur bereitzustellen, die eine

sinnvolle Transformation vorantreibt."

Durch die Einführung der logischen Datenverwaltungsebene der Denodo-Plattform

und die Nutzung der Implementierungskompetenz von NAIB IT erwartet die Bank

weitere Verbesserungen in Bezug auf betriebliche Effizienz, Einhaltung

gesetzlicher Vorschriften und Serviceflexibilität. Der Echtzeit-Zugriff auf

Daten ermöglicht Teams nicht nur schnellere Einblicke, sondern verbessert auch

die Endbenutzererfahrung.

Mit dieser Transformation festigt die Al Salam Bank ihre Position als

technologisch fortschrittliches Institut, das sich an den Zielen der Vision

2030 für Bahrain orientiert und bereit ist, in einer Zukunft, die von

intelligenten Finanzdienstleistungen geprägt ist, eine führende Rolle zu

übernehmen.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die

preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische

Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige

Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten

Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden

aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit

vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer

zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-

Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Über NAIB IT

NAIB IT ist ein führender Systemintegrator, der sich auf End-to-End-

Technologielösungen für verschiedene Branchen spezialisiert hat. Wir entwerfen,

implementieren und optimieren geschäftskritische Systeme, von Firmen-Software-

Anwendungen, ERP- und Blockchain-Plattformen bis hin zu KI-gesteuerten

Plattformen, und verbinden dabei Infrastruktur, Daten und Arbeitsabläufe nahtlos

miteinander. NAIB IT genießt das Vertrauen von Branchenführern und bietet

skalierbare, sichere sowie zukunftsfähige Integrationslösungen, die Effizienz

und Innovation fördern. Die Mitglieder des NAIB-IT-Teams sind Mitglieder des

Forbes Technology Council. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

naibit.com.

Über die Al Salam Bank

Die Al Salam Bank (Al Salam Bank) hat ihren Hauptsitz im Königreich Bahrain und

wurde 2006 gegründet. Seitdem hat sie sich einen Ruf als die am schnellsten

wachsende Bank im Königreich und als einflussreiche Kraft in der islamischen

Bankenbranche auf regionaler Ebene erworben. Die Bank nutzt ihre robuste

Finanzlage als branchenweit stärkste Bank in Bezug auf das Kapitalvermögen und

verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Risikominderung sowie der

effektiven Anpassung an die Marktdynamik durch ihre agile und aggressive

Wachstumsstrategie.

Die Bank hat eine?Digital First"-Strategie eingeführt, um den modernen

Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Sie bietet maßgeschneiderte

Finanzlösungen und ein nahtloses, transformatives Kundenerlebnis. Die Al Salam

Bank nutzt die Möglichkeiten datengestützter Erkenntnisse sowie modernster

Technologie und bietet über ihr ausgedehntes Netz von Filialen sowie

Geldautomaten eine umfassende Palette innovativer und einzigartiger

schariakonformer Finanzprodukte sowie-dienstleistungen an. Neben ihrem

vielfältigen Angebot an Privatkundenbankdienstleistungen bietet die Bank auch

Firmenkundenbankgeschäfte, Private Banking, Vermögensverwaltung, internationales

Transaktionsbankgeschäft sowie Treasury-Dienstleistungen an.

Medienkontakt

pr@denodo.com

Â°