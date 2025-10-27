GNW-News: Curia investiert 4 Mio. US-Dollar in die Optimierung der Herstellung steriler Wirkstoffe
^ALBANY, New York, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia),
ein weltweit führendes Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen,
gab heute den Abschluss einer 4 Millionen US-Dollar schweren Investition zur
Modernisierung seiner beiden aseptischen API-Anlagen in Valladolid, Spanien,
bekannt. Die Investition entspricht den neuesten Standards des EU-GMP-Anhangs 1
und unterstreicht das langjährige Engagement von Curia für regulatorische
Exzellenz und Produktqualität. Anhang 1 enthält allgemeine Leitlinien für die
Gestaltung und Kontrolle von Anlagen, Ausrüstung, Systemen und Verfahren, die
für die Herstellung aller sterilen Produkte verwendet werden. Dabei werden die
Grundsätze des Qualitätsrisikomanagements (QRM) angewendet, um eine
Kontamination des Endprodukts mit Mikroorganismen, Partikeln und Endotoxinen zu
verhindern.
Die Verbesserungen unterstützen die Modernisierung der Infrastruktur und
Technologie in Valladolid. Curia nutzte innovative Tools, um neue Möglichkeiten
zu erschließen, die sich aus einem verbesserten Prozessverständnis ergaben. Der
Großteil der Investitionen floss in die Modernisierung der Anlagen am Standort.
Dazu gehörten die Installation neuer Isolatoren, die Modernisierung der
Klimaanlagen, der pharmazeutischen Schalttafeln, der Automatisierung, der
Sterilisation vor Ort sowie der allgemeinen Versorgungsanlagen. Der Hauptgrund
für diese Modernisierungen war der Übergang zu einem vollständig geschlossenen
System. Damit sollten die Prozess- und Produktsicherheit gewährleistet und
mikrobiologische Kontaminationen in jeder Phase der Produktion verhindert
werden. Ergonomische Verbesserungen waren darüber hinaus für die Erhöhung der
Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig war die
Implementierung zusätzlicher automatischer Kontrollen gemäß den strengeren
Richtlinien zur Datenintegrität, wie in 21 CFR Part 11 beschrieben.
?Qualität und Compliance sind wesentliche Bestandteile unserer
Geschäftstätigkeit", sagte Philip Macnabb, CEO von Curia.?Die neuen
Anforderungen in Anhang 1 sind mit unserem proaktiven Ansatz zur
Qualitätskontrolle vereinbar. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden ein
Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften sowie
unsere Fähigkeit zur Lieferung hochwertiger, steriler Wirkstoffe in großem
Maßstab zu bieten. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Zuverlässigkeit,
Präzision und Vertrauenswürdigkeit. Mit diesen Verbesserungen in Valladolid
können sie darauf vertrauen, dass wir weiterhin vor den Branchentrends
investieren werden, um gemeinsam mit ihnen ihre Produkte auf den Markt zu
bringen.
Die Aktualisierungen in Valladolid erfolgten auf Basis einer unternehmensweiten
Bewertung des globalen Curia-Netzwerks, mit der Verbesserungsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit den neuen Anforderungen des Anhangs 1 identifiziert wurden. Die
Bewertung umfasste Verfahren, Ausrüstung, Versorgungsanlagen, Qualifikationen
und Validierungen, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Standort zu entwickeln
und Optimierungsmöglichkeiten zu ermitteln.
Seit mehr als 20 Jahren bedient das globale Netzwerk von Curia für die
aseptische Verarbeitung von APIs ein breites Spektrum von Kunden weltweit. Dank
dieser Investition ist das Unternehmen nun in der Lage, immer komplexere
Fertigungsprojekte zu realisieren und gleichzeitig sein Engagement für die
Bereitstellung lebensverändernder Medikamente in kompromissloser Qualität und
Zuverlässigkeit zu verstärken.
