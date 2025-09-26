GNW-News: Der 4. Beidou-Gipfel wird eröffnet: Neue Anwendungen und neue Geschäftsmodelle erweisen sich als herausragend

^ZHUZHOU, China, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. September wurden bei

der Eröffnung des 4. Internationalen Gipfels zur großflächigen Anwendung von

Beidou (im Folgenden als?Beidou-Gipfel" bezeichnet) in der Stadt Zhuzhou in der

Provinz Hunan verschiedene neue, beeindruckende Beidou-Anwendungen und

Geschäftsmodelle vorgestellt. Es zeigte sich, dass Beidou nicht nur?vom Himmel

an die Seite der Menschen" gelangt ist, sondern auch?von der Anwendung zur

Industrie" und seine Expansion?von China in die Welt" beschleunigt. Auf diesem

Gipfel wurden zwei große Ausstellungsbereiche eingerichtet, nämlich?Indoor +

Outdoor", und mehr als 1.000 Anwendungsdemonstrationsszenarien präsentiert. 33

neue Produkte, Technologien und Anwendungen im Zusammenhang mit Beidou wurden

erstmals vor Ort vorgestellt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4512/eng)

Das auf dem Beidou-Gipfel veröffentlichte?Blaue Buch zur Entwicklung der

Beidou-Industrie (2025)" (im Folgenden als?Blaues Buch" bezeichnet) zeigt, dass

Beidou nun eine vollständige Industriekette aufgebaut hat, die den oberen,

mittleren und unteren Bereich abdeckt. Im Jahr 2024 erreichte der

Gesamtproduktionswert der chinesischen Beidou-Industrie 575,8 Milliarden Yuan,

was einem Anstieg von 7,39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Laut dem?Blauen Buch" werden die Beidou-Dienste bis 2025 mehr als 200 Länder

und Regionen weltweit abdecken, Produkte und Dienstleistungen für mehr als 140

Länder und Regionen bereitstellen, und die globale Abdeckungsrate von Beidou-

fähigen Mobilfunkgeräten wird 50 % überschreiten. Auch bei der Angleichung an

internationale Standards wurden Fortschritte erzielt, und Beidou wurde in die

Standardsysteme von elf internationalen Organisationen aufgenommen, darunter die

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation und die Internationale

Seeschifffahrts-Organisation.

Die 22 wichtigsten unterzeichneten Projekte dieses Gipfels umfassen eine Reihe

internationaler Projekte, was darauf hindeutet, dass die großflächige Anwendung

von Beidou beschleunigt wird, um geografische Beschränkungen zu überwinden und

von einer?tiefgreifenden nationalen Durchdringung" zu einer?globalen

Wertsteigerung" überzugehen. Auf diesem Gipfeltreffen wurden außerdem 21

Investitionsförderungsprojekte in zwei Kategorien vorgestellt: Luft- und

Raumfahrt sowie Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen, mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen von 31,98 Milliarden Yuan.

Die bei diesem Gipfel unterzeichneten Projekte umfassen eine Vielzahl von

Einrichtungen, darunter internationale Organisationen, lokale Behörden,

Industrieverbände und führende Unternehmen. Unter diesen machen internationale

Projekte und Projekte aus anderen Provinzen insgesamt 61,9 % aus.

Branchenexperten wiesen darauf hin, dass diese Projekte nicht nur die

Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen

vertiefen, sondern auch den Aufstieg der Beidou-Technologie von einer

?chinesischen Lösung" zu einer?globalen Lösung" widerspiegeln.

Quelle: Organisationskomitee des 4. Internationalen Gipfeltreffens zur

großflächigen Anwendung von Beidou

Kontaktperson: Hr. Zou, Tel: 86-10-63074558Â°