GNW-News: Der 4. Beidou-Gipfel wird eröffnet: Neue Anwendungen und neue Geschäftsmodelle erweisen sich als herausragend
^ZHUZHOU, China, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. September wurden bei
der Eröffnung des 4. Internationalen Gipfels zur großflächigen Anwendung von
Beidou (im Folgenden als?Beidou-Gipfel" bezeichnet) in der Stadt Zhuzhou in der
Provinz Hunan verschiedene neue, beeindruckende Beidou-Anwendungen und
Geschäftsmodelle vorgestellt. Es zeigte sich, dass Beidou nicht nur?vom Himmel
an die Seite der Menschen" gelangt ist, sondern auch?von der Anwendung zur
Industrie" und seine Expansion?von China in die Welt" beschleunigt. Auf diesem
Gipfel wurden zwei große Ausstellungsbereiche eingerichtet, nämlich?Indoor +
Outdoor", und mehr als 1.000 Anwendungsdemonstrationsszenarien präsentiert. 33
neue Produkte, Technologien und Anwendungen im Zusammenhang mit Beidou wurden
erstmals vor Ort vorgestellt.
Das auf dem Beidou-Gipfel veröffentlichte?Blaue Buch zur Entwicklung der
Beidou-Industrie (2025)" (im Folgenden als?Blaues Buch" bezeichnet) zeigt, dass
Beidou nun eine vollständige Industriekette aufgebaut hat, die den oberen,
mittleren und unteren Bereich abdeckt. Im Jahr 2024 erreichte der
Gesamtproduktionswert der chinesischen Beidou-Industrie 575,8 Milliarden Yuan,
was einem Anstieg von 7,39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Laut dem?Blauen Buch" werden die Beidou-Dienste bis 2025 mehr als 200 Länder
und Regionen weltweit abdecken, Produkte und Dienstleistungen für mehr als 140
Länder und Regionen bereitstellen, und die globale Abdeckungsrate von Beidou-
fähigen Mobilfunkgeräten wird 50 % überschreiten. Auch bei der Angleichung an
internationale Standards wurden Fortschritte erzielt, und Beidou wurde in die
Standardsysteme von elf internationalen Organisationen aufgenommen, darunter die
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation und die Internationale
Seeschifffahrts-Organisation.
Die 22 wichtigsten unterzeichneten Projekte dieses Gipfels umfassen eine Reihe
internationaler Projekte, was darauf hindeutet, dass die großflächige Anwendung
von Beidou beschleunigt wird, um geografische Beschränkungen zu überwinden und
von einer?tiefgreifenden nationalen Durchdringung" zu einer?globalen
Wertsteigerung" überzugehen. Auf diesem Gipfeltreffen wurden außerdem 21
Investitionsförderungsprojekte in zwei Kategorien vorgestellt: Luft- und
Raumfahrt sowie Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen, mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von 31,98 Milliarden Yuan.
Die bei diesem Gipfel unterzeichneten Projekte umfassen eine Vielzahl von
Einrichtungen, darunter internationale Organisationen, lokale Behörden,
Industrieverbände und führende Unternehmen. Unter diesen machen internationale
Projekte und Projekte aus anderen Provinzen insgesamt 61,9 % aus.
Branchenexperten wiesen darauf hin, dass diese Projekte nicht nur die
Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen
vertiefen, sondern auch den Aufstieg der Beidou-Technologie von einer
?chinesischen Lösung" zu einer?globalen Lösung" widerspiegeln.
Quelle: Organisationskomitee des 4. Internationalen Gipfeltreffens zur
großflächigen Anwendung von Beidou
