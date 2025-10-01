GNW-News: Die Liaoning Aviation Industry Development Conference 2025 und die Shenyang Faku International Flight Conference werden eröffnet

^SHENYANG, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. September wurden die

Liaoning Aviation Industry Development Conference 2025 und die Shenyang Faku

International Flight Conference am Flughafen Faku Caihu eröffnet. Wang Xinwei,

stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas

in Liaoning und Gouverneur der Provinz Liaoning, hielt eine Rede und erklärte

die Veranstaltung offiziell für eröffnet.

Shenyang Faku International Flight Conference

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4528/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4528/eng)

Bei der Eröffnungszeremonie wurde die Allianz für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung im Großraum Shenyang gegründet. Yang Fengtian, Mitglied der

Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, wurde zum Ehrenvorsitzenden

der Allianz ernannt, und Chinas erste Datenelement-Serviceplattform für die

Niedrigfliegende Wirtschaft wurde eingeführt. Vor Ort fand eine

Unterzeichnungszeremonie statt, die mehrere Flugzeugmodelle mit einer geplanten

Bestellung von 260 Flugzeugen umfasste. Im Rahmen der Folgeaktivitäten werden

insgesamt 39 Großprojekte unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die diesjährige

Konferenz das Ziel von dreistelligen Milliardenbeträgen sowohl bei

Flugzeugbestellungen als auch bei Projektinvestitionen erreichen wird.

Die Shenyang Faku International Flight Conference wurde im Jahr 2012 gegründet

und ist eine der ersten internationalen Ausstellungen für allgemeine Luftfahrt

in China. Als eine der wenigen großen Ausstellungen, die sich der allgemeinen

Luftfahrt widmen, ist sie zu einem herausragenden Symbol für die Öffnung

Shenyangs gegenüber der Außenwelt geworden. In diesem Jahr wurde die Liaoning

Aviation Industry Development Conference mit der Shenyang Faku International

Flight Conference kombiniert, die bereits zum zehnten Mal stattfand, wodurch die

Veranstaltung größer, inhaltlich reichhaltiger und vielfältiger wurde. Unter dem

Motto?Stärkung der Luftfahrtindustrie, Förderung der Entwicklungsdynamik"

findet die diesjährige Konferenz bis zum 1. Oktober statt. Das Programm umfasst

eine Eröffnungszeremonie, eine Flugkonferenz und vier Sonderveranstaltungen:

Zusammenarbeit in der Luftfahrtindustrie der Provinz Liaoning, integrierte und

innovative Entwicklung der Niedrigfliegenden Wirtschaft, fortschrittliche

Fertigtungstechnologien und Ausrüstungsentwicklung in der Luftfahrtindustrie

sowie die Jahresversammlung der Vereinigung zur Förderung der Luftfahrtindustrie

der Provinz Liaoning.

Zusammen bilden diese Aktivitäten eine dreiteilige Luftfahrtveranstaltung, die

Konferenz, Ausstellung und Vorführung vereint.

Quelle: Shenyang Faku International Flight Conference

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°