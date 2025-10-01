GNW-News: Die Liaoning Aviation Industry Development Conference 2025 und die Shenyang Faku International Flight Conference werden eröffnet
^SHENYANG, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. September wurden die
Liaoning Aviation Industry Development Conference 2025 und die Shenyang Faku
International Flight Conference am Flughafen Faku Caihu eröffnet. Wang Xinwei,
stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas
in Liaoning und Gouverneur der Provinz Liaoning, hielt eine Rede und erklärte
die Veranstaltung offiziell für eröffnet.
Shenyang Faku International Flight Conference
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4528/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4528/eng)
Bei der Eröffnungszeremonie wurde die Allianz für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung im Großraum Shenyang gegründet. Yang Fengtian, Mitglied der
Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, wurde zum Ehrenvorsitzenden
der Allianz ernannt, und Chinas erste Datenelement-Serviceplattform für die
Niedrigfliegende Wirtschaft wurde eingeführt. Vor Ort fand eine
Unterzeichnungszeremonie statt, die mehrere Flugzeugmodelle mit einer geplanten
Bestellung von 260 Flugzeugen umfasste. Im Rahmen der Folgeaktivitäten werden
insgesamt 39 Großprojekte unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die diesjährige
Konferenz das Ziel von dreistelligen Milliardenbeträgen sowohl bei
Flugzeugbestellungen als auch bei Projektinvestitionen erreichen wird.
Die Shenyang Faku International Flight Conference wurde im Jahr 2012 gegründet
und ist eine der ersten internationalen Ausstellungen für allgemeine Luftfahrt
in China. Als eine der wenigen großen Ausstellungen, die sich der allgemeinen
Luftfahrt widmen, ist sie zu einem herausragenden Symbol für die Öffnung
Shenyangs gegenüber der Außenwelt geworden. In diesem Jahr wurde die Liaoning
Aviation Industry Development Conference mit der Shenyang Faku International
Flight Conference kombiniert, die bereits zum zehnten Mal stattfand, wodurch die
Veranstaltung größer, inhaltlich reichhaltiger und vielfältiger wurde. Unter dem
Motto?Stärkung der Luftfahrtindustrie, Förderung der Entwicklungsdynamik"
findet die diesjährige Konferenz bis zum 1. Oktober statt. Das Programm umfasst
eine Eröffnungszeremonie, eine Flugkonferenz und vier Sonderveranstaltungen:
Zusammenarbeit in der Luftfahrtindustrie der Provinz Liaoning, integrierte und
innovative Entwicklung der Niedrigfliegenden Wirtschaft, fortschrittliche
Fertigtungstechnologien und Ausrüstungsentwicklung in der Luftfahrtindustrie
sowie die Jahresversammlung der Vereinigung zur Förderung der Luftfahrtindustrie
der Provinz Liaoning.
Zusammen bilden diese Aktivitäten eine dreiteilige Luftfahrtveranstaltung, die
Konferenz, Ausstellung und Vorführung vereint.
Quelle: Shenyang Faku International Flight Conference
Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°