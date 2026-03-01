GNW-News: Dua Lipa Wird Neue Markenbotschafterin von Nespresso

^VEVEY, Schweiz, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso freut sich, Dua

Lipa als neue globale Markenbotschafterin bekannt zu geben und damit ein

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aufregendes neues Kapitel für die Marke aufzuschlagen. Seit 40 Jahren

revolutioniert Nespresso die Art und Weise, wie wir Kaffee trinken - und setzt

nun neue Maßstäbe, gemeinsam mit einer der einflussreichsten Pop-Ikonen ihrer

Generation.

Nespresso announces Dua Lipa as new Global Brand Ambassador: Nespresso announces

Dua Lipa as new Global Brand Ambassador

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5079/ger)

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Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5079/eng)

Der globale Superstar Dua Lipa wird nicht nur für ihren unverwechselbaren Sound

und ihre eindrucksvollen Auftritte gefeiert, sondern auch für ihren Einfluss als

moderne Stil- und Kulturtrendsetterin. Sie entwickelt sich stetig weiter und

verkörpert mit ihrer Neugier und Experimentierfreude Werte, die perfekt zum

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Markenkern von Nespresso passen. Nespresso ist fest in der Welt von Kunst und

Entertainment verankert und feiert die inspirierenden Momente, in denen Ideen

entstehen und alltägliche Rituale zu etwas Besonderem werden.

Leonardo Aizpuru, Global Chief Marketing Officer bei Nespresso, sagt:?Wir

freuen uns sehr, Dua Lipa in der Nespresso Familie willkommen zu heißen. Sie ist

eine wahre Pionierin - immer neugierig, immer bereit, etwas Neues

auszuprobieren. Diese Energie passt perfekt zu der Richtung, in die wir als

Marke gehen. Unser Ziel ist es, mit außergewöhnlichem Kaffee immer wieder neue

Erlebnisse zu schaffen. Dua verkörpert genau diese Haltung auf moderne und

mühelose Weise. Gemeinsam möchten wir eine neue Generation anregen, sich

selbstbewusst neuen Geschmackswelten zu öffnen und zu entdecken, wie ein

Kaffeemoment zu etwas ganz Besonderem werden kann."

Auch abseits der Musik schafft Dua Lipa Raum für Storytelling, kreative

Entfaltung und kulturelle Inspiration. Von den Büchern, die sie empfiehlt, bis

zu den Gesprächen, die sie anstößt - Dua lädt ihr Publikum immer wieder dazu

ein, innezuhalten und sich auszutauschen. Diese Momente spiegeln auch Nespressos

Engagement für Kreativität und Kultur wider. Ihre Zusammenarbeit mit

Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichsten Bereichen unterstreicht ihre

Neugier, ihre Vielseitigkeit und ihren Anspruch, die eigenen kreativen Grenzen

immer wieder neu zu definieren.

Dua Lipa sagt:?Ich habe das Gefühl, mit Nespresso aufgewachsen zu sein. Es

stand immer irgendwo eine Nespresso-Maschine in der Nähe - zu Hause bei meiner

Familie, am Set oder im Hotelzimmer. Deshalb war die Zusammenarbeit eine ganz

einfache Entscheidung. Ich liebe es, wie Nespresso ständig neue Kaffeesorten

erkundet und sich als Marke weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit macht jetzt

schon unglaublich viel Spaß - und das ist erst der Anfang."

Neue globale Kampagne startet bald

Am 14. April stellt Nespresso mit Vertuo World eine neue globale Kampagne vor,

die plattformübergreifend ausgespielt wird und den Beginn einer neuen kreativen

Ära für die Marke markiert. Mit Dua Lipa im Mittelpunkt steht die Kampagne für

eine moderne Interpretation dessen, wofür Nespresso steht: Neugier, der Freude

am Entdecken und außergewöhnliche Kaffeeerlebnisse. Neben Dua Lipa wird auch der

langjährige Markenbotschafter George Clooney einen kurzen Auftritt haben und

damit eine Verbindung zur Nespresso-Tradition schaffen.

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zu bleiben.

Kontakt:

Jean-François Mercier

jean-francois.mercier@nespresso.comÂ°