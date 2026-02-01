GNW-News: EC-Council führt Enterprise AI Credential Suite ein, um die kritische KI-Qualifikationslücke in Deutschland zu schließen
Cybersicherheitsausbildung, hat heute seine Enterprise AI Credential Suite
vorgestellt, mit vier neuen rollenbasierten KI-Zertifizierungen
(https://www.eccouncil.org/ai-courses/), zusammen mit Certified CISO v4
(https://www.eccouncil.org/train-certify/certified-chief-information-security-
officer-cciso/), einem überarbeiteten Programm für Führungskräfte im Bereich
Cybersicherheit. Die doppelte Markteinführung stellt die größte
Einzelerweiterung des Portfolios des EC-Council in seiner 25-jährigen Geschichte
dar und wurde aufgrund einer eindeutigen Tatsache entwickelt: Die KI entwickelt
sich schneller als die Zahl der Fachkräfte, die für ihren Betrieb, ihre
Sicherheit und ihre Steuerung ausgebildet sind.
Die Einführung steht im Einklang mit den nationalen Bemühungen Deutschlands, KI-
Ambitionen in praktische Fähigkeiten umzusetzen, und spiegelt die Prioritäten
der deutschen KI-Strategie und der Digitalstrategie 2025
(https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/digitale
-strategie-2025.html?utm_source=chatgpt.com) wider. Mit zunehmender Verbreitung
von KI entwickelt sich der Mangel an KI-Fachkräften zu einem wesentlichen
Engpass (https://www.oecd.org/en/publications/oecd-artificial-intelligence-
review-of-germany_609808d6-
en.html#:~:text=Germany's%20efforts%20to%20attract%20skilled,to%20narrow%20the%2
0gender%20gap): Mehr als 60 % der deutschen Unternehmen nennen den Mangel an KI-
kundigen Arbeitskräften als Haupthindernis für die Implementierung. Mit Blick
auf die Zukunft könnte Deutschland bis 2030 einen Mangel von bis zu 780.000
Fachkräften im Technologiebereich erleben, wobei Stellen im Bereich KI und
Cybersicherheit zu den am schwierigsten zu besetzenden gehören.
?Deutschlands KI-Dynamik ist real, insbesondere in der Industrie und bei
kritischen Dienstleistungen", erklärt Jay Bavisi, Group President des EC-
Council.?Bei dieser Einführung geht es darum, die Fähigkeiten der Belegschaft
auszubauen, damit sie mit den Entwicklungen Schritt halten kann. Praktische
Fähigkeiten, um KI verantwortungsbewusst einzusetzen, KI-Systeme unter realen
Bedingungen zu schützen und KI mit Verantwortungsbewusstsein zu steuern, wenn
die Einführung in die Produktion übergeht."
Rollenorientierte Zertifizierungen
Die Enterprise AI Credential Suite ist so strukturiert, dass sie widerspiegelt,
wie KI-Fähigkeiten in der Praxis entwickelt werden. Artificial Intelligence
Essentials (AIE) dient als Grundlage für den Aufbau praktischer KI-Kenntnisse
und den verantwortungsvollen Umgang mit KI in verschiedenen Rollen und wird
durch das proprietäre Übernehmen. Verteidigen. Regulieren. (ADG)-Rahmenwerk, das
definiert, wie KI in realen Umgebungen in großem Maßstab eingesetzt werden
sollte.
Übernehmen: Bereiten Sie Teams darauf vor, KI bewusst, mit Bereitschaft und
Sicherheitsvorkehrungen einzusetzen.
Verteidigen: Sichern Sie KI-Systeme gegen neue Risiken, darunter Prompt-
Injection, Datenvergiftung, Modellausnutzung und Kompromittierung der KI-
Lieferkette.
Regulieren: Verantwortlichkeit, Aufsicht und Risikomanagement sollten von Anfang
an in KI-Systeme integriert werden.
Innerhalb dieser Struktur sind die vier neuen Zertifizierungen direkt auf
spezifische Personalbedürfnisse im gesamten KI-Lebenszyklus ausgerichtet.
* Artificial Intelligence Essentials (AIE) vermittelt grundlegende Kenntnisse
im Bereich der KI.
* Certified AI Program Manager (CAIPM) ist in der Lage, KI-Strategien in die
Praxis umzusetzen, Teams, Governance und Umsetzung aufeinander abzustimmen,
um einen messbaren ROI und unternehmensweite Intelligenz zu erzielen.
* Certified Offensive AI Security Professional (COASP) entwickelt
hochspezialisierte Fähigkeiten, um Schwachstellen in LLMs zu testen,
Exploits zu simulieren und die KI-Infrastruktur zu sichern, um Unternehmen
gegen neue Bedrohungen zu schützen.
* Certified Responsible AI Governance & Ethics Professional (CRAGE)
konzentriert sich auf verantwortungsbewusste KI, Governance und Ethik auf
Unternehmensebene unter Einhaltung der NIST/ISO-Standards.
Neben den neuen KI-Zertifizierungen aktualisiert Certified CISO v4 die
Ausbildung von Führungskräften im Bereich Cybersicherheit für KI-gesteuerte
Risikoumgebungen und stärkt die Führungskompetenzen, da intelligente Systeme
zunehmend Teil des Kerngeschäfts und der Sicherheitsentscheidungen werden.
?Sicherheitsverantwortliche sind nun für Systeme verantwortlich, die lernen,
sich anpassen und Ergebnisse schnell beeinflussen", fügte Bavisi
hinzu.?Certified CISO v4 bereitet Führungskräfte darauf vor, KI-bedingte
Risiken klar zu managen, die Governance zu stärken und fundierte Entscheidungen
zu treffen, wenn Verantwortung im Spiel ist."
Das Portfolio baut auch auf der langjährigen Zusammenarbeit des EC-Council mit
Regierungs- und Verteidigungsorganisationen auf, einschließlich der bestehenden
DoD 8140-Baseline-Zertifizierungsanerkennung, da KI-Sicherheit und die
Bereitschaft der Arbeitskräfte zunehmend an nationaler Bedeutung gewinnen.
Um das gesamte Angebot an Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten zu
erkunden, besuchen Sie die EC-Council AI Courses (https://www.eccouncil.org/ai-
courses/) Ressourcen.
Über EC-Council:
EC-Council ist der Entwickler des Certified Ethical Hacker (CEH)-Programms und
ein führender Anbieter von Cybersicherheits-Schulungen. EC-Council wurde 2001
gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersicherheitsexperten
hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, um Unternehmen vor
Cyberbedrohungen zu schützen. EC-Council bietet über 200 Zertifizierungen und
Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit an, darunter Forensik,
Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und Informationssicherheit.
EC-Council ist eine nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation, die weltweit
über 350.000 Fachleute zertifiziert hat. Zu ihren Kunden zählen
Regierungsbehörden ebenso wie Fortune-100-Unternehmen. EC-Council ist der
Goldstandard in der Cybersicherheitszertifizierung und genießt das Vertrauen des
US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine, der Luftwaffe und führender
globaler Unternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.eccouncil.org
(https://www.eccouncil.org/)
