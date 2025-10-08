GNW-News: eXp Realty startet Niederlassung UK Commercial und erweitert Maklermodell auf 10-Milliarden-Dollar-Markt

^BELLINGHAM, Washington, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das

weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen und eine wichtige

Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat die

Gründung von eXp UK Commercial bekannt gegeben und erweitert damit die

Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Gewerbeimmobilien in einem der

dynamischsten Immobilienmärkte Europas.

Mit dieser Einführung wird eXp zur ersten maklergestützten Plattform in

Großbritannien, die sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien unter einem

einheitlichen Modell anbietet. Dies ist Teil einer umfassenderen globalen

Strategie, selbstständigen Maklerinnen und Maklern Zugang zu Tools, Schulungen

und Geschäftsmöglichkeiten im gesamten Immobiliensektor zu verschaffen.

Dies baut auch auf dem rasanten Wachstum von eXp UK im Wohnimmobiliensektor auf,

wo das Selbstständigenmodell bereits die Immobilienmaklerlandschaft neu

gestaltet hat.

?Der Gewerbeimmobiliensektor im Vereinigten Königreich ist erheblich gewachsen.

Es handelt sich um eine 10-Milliarden-Dollar-Chance direkt vor unseren Augen",

so Adam Day, International Expansion Leader für Europa.?Traditionelle

Geschäftsmodelle haben zu viele Makler davon abgehalten, die Freiheit, das

Verdienstpotenzial und die Flexibilität, Kunden in allen Märkten zu bedienen,

voll auszuschöpfen, aber wir ändern das. Mit der Unterstützung unserer globalen

Gemeinschaft können Makler nun das Interesse an britischen Gewerbeimmobilien

nicht nur auf nationaler, sondern auch auf globaler Ebene maximieren."

Die britische Gewerbeimmobilienbranche wird nach einem jahrzehntelangen Wachstum

von mehr als 50?% (IBISWorld) im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von

8,1 Mrd. GBP (10,2 Mrd. USD) erreichen. Dennoch wird der Sektor weiterhin von

traditionellen Unternehmen dominiert, was eine deutliche Lücke für Maklerinnen

und Makler schafft, die mehr Autonomie, Ertragskraft und eine moderne Plattform

für das Wachstum ihres Unternehmens suchen.

eXp UK Commercial schließt diese Lücke und bietet Maklerinnen und Maklern:

* Die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden aus den Bereichen Büro, Einzelhandel,

Industrie, Grundstücke und Mischnutzung zu bedienen

* Spezifische Schulungen, Marketing und operative Unterstützung für den

gewerblichen Bereich

* Eine Provisionsstruktur, bei der Maklerinnen und Makler 70?% behalten, Top-

Performerinnen und Top-Performer bis zu 100?%

?eXp wächst und entwickelt sich schnell, aber mit Bedacht. Dabei werden wir

unseren Maklerinnen und Maklern weiterhin mehr globale Möglichkeiten bieten.

Nach dem, was wir in Großbritannien erfolgreich aufgebaut haben, war es nur

logisch, dort als Startrampe für unsere internationale

Gewerbeimmobilienabteilung zu beginnen", erklärt Felix Bravo, Managing Director,

International bei eXp Realty.

?Diese Einführung verändert die Bedeutung des Berufs des

Gewerbeimmobilienmaklers im Vereinigten Königreich. Das Geschäft, das wir

aufbauen, muss man gesehen haben, um es zu glauben. Ich arbeite seit fast

10 Jahren in der Gewerbeimmobilienbranche und habe erlebt, wie wenig sich für

die Menschen, die diese Arbeit machen, verändert hat. Die meisten Makler bauen

immer noch das Geschäft eines anderen auf. Wir geben ihnen die Chance, endlich

ihr eigenes Geschäft aufzubauen, mit mehr Kontrolle, besseren wirtschaftlichen

Bedingungen und der Unterstützung einer globalen Marke", so Rob Jones, Head of

eXp UK Commercial.

Jones bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung nationaler und

internationaler Immobilienunternehmen mit, darunter als Berater für RE/MAX UK

und in Führungspositionen im Makler- und Gewerbebereich.

Mit diesem Launch wird Großbritannien zur Grundlage für die internationale

Expansion von eXp und zum Vorbild für die Zukunft.

Maklerinnen, Makler und Gewerbetreibende, die mehr erfahren möchten, finden

weitere Informationen unter exptoolkit.com/uk-commercial

(https://exptoolkit.com/uk-commercial).

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die

Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das

weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über

82.000 Maklerinnen und Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte,

maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern

branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen,

Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Maklerinnen und Makler

dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zu

eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein

vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als

Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen

Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und

langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie

unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,

beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich

erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen

umfassen u.?a. Aussagen zur Einführung und zum Wachstum von eXp UK Commercial,

zur Fähigkeit des Unternehmens, in neue internationale Märkte zu expandieren,

zur Einführung und zum Erfolg seines maklerorientierten Modells im Bereich der

Gewerbeimmobilien sowie zu den potenziellen Vorteilen, die die Plattform, die

Tools und die Vergütungsstruktur des Unternehmens Maklerinnen und Maklern

bieten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören

Schwankungen auf den britischen und globalen Immobilienmärkten, die Fähigkeit

des Unternehmens, Maklerinnen und Makler zu gewinnen und zu binden, seine

Fähigkeit, internationale Expansionsstrategien erfolgreich umzusetzen,

Veränderungen im Wettbewerbs- und regulatorischen Umfeld sowie weitere Risiken,

die gelegentlich in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden, darunter die

zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und der Jahresbericht

auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Pressekontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62fabb4e-07a1-4947-a1bb-

6065237eda35

Â°