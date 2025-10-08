GNW-News: eXp Realty startet Niederlassung UK Commercial und erweitert Maklermodell auf 10-Milliarden-Dollar-Markt
^BELLINGHAM, Washington, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das
weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen und eine wichtige
Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat die
Gründung von eXp UK Commercial bekannt gegeben und erweitert damit die
Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Gewerbeimmobilien in einem der
dynamischsten Immobilienmärkte Europas.
Mit dieser Einführung wird eXp zur ersten maklergestützten Plattform in
Großbritannien, die sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien unter einem
einheitlichen Modell anbietet. Dies ist Teil einer umfassenderen globalen
Strategie, selbstständigen Maklerinnen und Maklern Zugang zu Tools, Schulungen
und Geschäftsmöglichkeiten im gesamten Immobiliensektor zu verschaffen.
Dies baut auch auf dem rasanten Wachstum von eXp UK im Wohnimmobiliensektor auf,
wo das Selbstständigenmodell bereits die Immobilienmaklerlandschaft neu
gestaltet hat.
?Der Gewerbeimmobiliensektor im Vereinigten Königreich ist erheblich gewachsen.
Es handelt sich um eine 10-Milliarden-Dollar-Chance direkt vor unseren Augen",
so Adam Day, International Expansion Leader für Europa.?Traditionelle
Geschäftsmodelle haben zu viele Makler davon abgehalten, die Freiheit, das
Verdienstpotenzial und die Flexibilität, Kunden in allen Märkten zu bedienen,
voll auszuschöpfen, aber wir ändern das. Mit der Unterstützung unserer globalen
Gemeinschaft können Makler nun das Interesse an britischen Gewerbeimmobilien
nicht nur auf nationaler, sondern auch auf globaler Ebene maximieren."
Die britische Gewerbeimmobilienbranche wird nach einem jahrzehntelangen Wachstum
von mehr als 50?% (IBISWorld) im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von
8,1 Mrd. GBP (10,2 Mrd. USD) erreichen. Dennoch wird der Sektor weiterhin von
traditionellen Unternehmen dominiert, was eine deutliche Lücke für Maklerinnen
und Makler schafft, die mehr Autonomie, Ertragskraft und eine moderne Plattform
für das Wachstum ihres Unternehmens suchen.
eXp UK Commercial schließt diese Lücke und bietet Maklerinnen und Maklern:
* Die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden aus den Bereichen Büro, Einzelhandel,
Industrie, Grundstücke und Mischnutzung zu bedienen
* Spezifische Schulungen, Marketing und operative Unterstützung für den
gewerblichen Bereich
* Eine Provisionsstruktur, bei der Maklerinnen und Makler 70?% behalten, Top-
Performerinnen und Top-Performer bis zu 100?%
?eXp wächst und entwickelt sich schnell, aber mit Bedacht. Dabei werden wir
unseren Maklerinnen und Maklern weiterhin mehr globale Möglichkeiten bieten.
Nach dem, was wir in Großbritannien erfolgreich aufgebaut haben, war es nur
logisch, dort als Startrampe für unsere internationale
Gewerbeimmobilienabteilung zu beginnen", erklärt Felix Bravo, Managing Director,
International bei eXp Realty.
?Diese Einführung verändert die Bedeutung des Berufs des
Gewerbeimmobilienmaklers im Vereinigten Königreich. Das Geschäft, das wir
aufbauen, muss man gesehen haben, um es zu glauben. Ich arbeite seit fast
10 Jahren in der Gewerbeimmobilienbranche und habe erlebt, wie wenig sich für
die Menschen, die diese Arbeit machen, verändert hat. Die meisten Makler bauen
immer noch das Geschäft eines anderen auf. Wir geben ihnen die Chance, endlich
ihr eigenes Geschäft aufzubauen, mit mehr Kontrolle, besseren wirtschaftlichen
Bedingungen und der Unterstützung einer globalen Marke", so Rob Jones, Head of
eXp UK Commercial.
Jones bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung nationaler und
internationaler Immobilienunternehmen mit, darunter als Berater für RE/MAX UK
und in Führungspositionen im Makler- und Gewerbebereich.
Mit diesem Launch wird Großbritannien zur Grundlage für die internationale
Expansion von eXp und zum Vorbild für die Zukunft.
Maklerinnen, Makler und Gewerbetreibende, die mehr erfahren möchten, finden
weitere Informationen unter exptoolkit.com/uk-commercial
(https://exptoolkit.com/uk-commercial).
Über eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die
Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das
weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über
82.000 Maklerinnen und Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte,
maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern
branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen,
Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Maklerinnen und Makler
dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zu
eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter expworldholdings.com.
SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein
vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als
Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen
Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und
langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie
unter success.com.
Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,
beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich
erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen
umfassen u.?a. Aussagen zur Einführung und zum Wachstum von eXp UK Commercial,
zur Fähigkeit des Unternehmens, in neue internationale Märkte zu expandieren,
zur Einführung und zum Erfolg seines maklerorientierten Modells im Bereich der
Gewerbeimmobilien sowie zu den potenziellen Vorteilen, die die Plattform, die
Tools und die Vergütungsstruktur des Unternehmens Maklerinnen und Maklern
bieten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören
Schwankungen auf den britischen und globalen Immobilienmärkten, die Fähigkeit
des Unternehmens, Maklerinnen und Makler zu gewinnen und zu binden, seine
Fähigkeit, internationale Expansionsstrategien erfolgreich umzusetzen,
Veränderungen im Wettbewerbs- und regulatorischen Umfeld sowie weitere Risiken,
die gelegentlich in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission
eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden, darunter die
zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und der Jahresbericht
auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Pressekontakt:
eXp World Holdings, Inc.
mediarelations@expworldholdings.com
Kontakt für Anlegerbeziehungen:
Denise Garcia
investors@expworldholdings.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62fabb4e-07a1-4947-a1bb-
6065237eda35
Â°