GNW-News: Freihandel und KI treiben die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und ASEAN voran
^NANNING, China, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trotz globaler Unsicherheiten
und wachsendem Protektionismus intensivieren China und die Vereinigung
Südostasiatischer Staaten (ASEAN) ihre wirtschaftliche Integration.
Diese Dynamik spiegelt sich im Abschluss der Verhandlungen über die
Aktualisierung der Freihandelszone China-ASEAN 3.0 wider, die im Mai bekannt
gegeben wurden. Mit diesem Erfolg sollen die wirtschaftlichen Beziehungen weiter
gestärkt werden.
Nach über zwei Jahren intensiver Gespräche umfasst das aktualisierte Abkommen
nun auch neue Bereiche wie digitale Wirtschaft, grüne Entwicklung und die
Vernetzung von Lieferketten.
Die 22. China-ASEAN-Expo, veranstaltet vom Guangxi International Expo Affairs
Bureau, wird diesen Fortschritt und die Chancen durch den KI-Boom sichtbar
machen. Die Messe öffnet am 17. September in der südchinesischen Autonomen
Region Guangxi Zhuang ihre Tore und soll neue Impulse und Potenziale für die
Zusammenarbeit aufzeigen. Die jährliche Veranstaltung zieht in diesem Jahr über
3.200 Aussteller aus 60 Ländern an. Globale Unternehmen nutzen die Gelegenheit,
um Zugang zu zwei der offensten und dynamischsten Märkte der Welt zu erhalten.
Hervorzuheben sind auf der fünftägigen Messe ein 10.000 Quadratmeter großer KI-
Pavillon, ein Pavillon für neuartige, fortschrittliche Produktionskräfte oder
Kapazitäten sowie ein Ausstellungsbereich für die Blue Economy. Ergänzt wird das
Angebot durch grüne und kohlenstoffarme Technologien sowie Fahrzeugmodelle, die
mit neuen Energien betrieben werden - Bereiche, die erhebliche Wachstumschancen
für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und
ASEAN eröffnen.
Fortschrittliche Fertigung und digitale Infrastruktur treiben dieses Wachstum
voran.
Im Bereich der digitalen Infrastruktur haben Chinas Investitionen sowohl in
Umfang als auch Reichweite deutlich zugenommen. Dazu zählen insbesondere
Investitionen im 5G-Sektor, der als zentraler Wegbereiter für KI gilt.
Zahlreiche chinesische Technologiegiganten sind hier aktiv.
Guangxi, Chinas südliches Tor zur ASEAN, nimmt in diesem Integrationsprozess
eine führende Rolle ein. Dank seiner Nähe zur ASEAN hat sich die Region zu einem
Vorreiter grenzüberschreitender Kooperationsprogramme entwickelt.
KI wird die Investitionslandschaft verändern und entwickelt sich zunehmend zum
Dreh- und Angelpunkt der künftigen Zusammenarbeit. ASEAN-Länder beschleunigen
ihre digitale Transformation und zeigen damit ihr starkes Interesse an einer
vertieften Partnerschaft mit China.
China und die ASEAN-Länder erleben eine starke Dynamik bei der Zusammenarbeit im
Bereich KI. Im April 2025 ging die Guangxi Beitou IT Innovation Technology
Investment Group Co., Ltd. eine Partnerschaft mit MY E.G. Services Berhad,
Malaysias führendem Anbieter digitaler Dienstleistungen, ein. Gemeinsam soll ein
KI-Innovations- und Kooperationszentrum aufgebaut werden, das sich auf Bereiche
wie Blockchain-Anwendungen und Robotik fokussiert.
Parallel dazu hat das China-ASEAN Artificial Intelligence Collaborative
Innovation Center in Nanning, der Hauptstadt Guangxis, Verträge mit 16
Unternehmen aus ASEAN-Ländern unterzeichnet. Ziel ist es, die industrielle
Modernisierung zu fördern.
China ist seit 16 Jahren in Folge der größte Handelspartner der ASEAN, während
die ASEAN seit fünf Jahren in Folge Chinas größter Handelspartner ist.
Trotz der weiterhin volatilen globalen Handelslage zeigt sich die Zusammenarbeit
zwischen China und der ASEAN als Modell für Stabilität. Mit verbesserten
Rahmenbedingungen beim Handel und dem Einsatz von KI wird diese Partnerschaft
noch dynamischer und dürfte zu noch größeren Win-Win-Ergebnissen führen.
Quelle: Guangxi International Expo Affairs Bureau
