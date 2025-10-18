GNW-News: Girlstart erhält ersten US F1® Allwyn Global Community Award

^* Erster US F1(®) Allwyn Global Community Award an Initiative?Austin STEM for

Girls" verliehen

* Mit einer Spende von 100.000 EUR unterstützt Allwyn das Anliegen von

Girlstart, Mädchen für MINT-Disziplinen zu begeistern und ihre Träume zu

verwirklichen

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, das multinationale

Lotterie-Unterhaltungsunternehmen, und die Formula 1 haben Girlstart als ersten

US-Gewinner des F1(®) Allwyn Global Community Award und Empfänger einer Spende

in Höhe von 100.000 EUR (umgerechnet über 117.000 $) bekannt gegeben. Die von

Allwyn gestiftete Summe soll die positive Arbeit von Girlstart in der lokalen

Gemeinschaft unterstützen, um Mädchen, die in der Vergangenheit benachteiligt

wurden, MINT-Berufe näherzubringen.

Girlstart hat seinen Sitz im US-amerikanischen Technologiezentrum Austin -

Austragungsort des FORMULA 1(®) MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 - und

ist eine nationale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass sich Mädchen mit

MINT-Fächern auseinandersetzen. Die von engagierten Mitarbeiterinnen und

Mentorinnen geleiteten außerschulischen Programme unterstützen Mädchen dabei,

ihre Träume unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrem sozialen

Hintergrund zu verwirklichen. Frauen sind in MINT-Berufen nach wie vor

unterrepräsentiert: Nur 34 % der Hochschulabsolventen in MINT-Fächern sind

Frauen, und weniger als 10 % dieser Positionen werden von Frauen mit

Migrationshintergrund besetzt.*

Allein in Texas erreicht Girlstart jedes Jahr über 1.800 Mädchen im Alter von 9

bis 14 Jahren durch praktische MINT-Camps, Konferenzen und Aktivitäten. Bereits

seit mehreren Jahren arbeitet Girlstart mit der F1 zusammen, um Mädchen in

Austin durch spannende Erlebnisse für MINT-Disziplinen zu begeistern - von

Programmierkursen bis hin zu Einblicken hinter die Kulissen der

Rennsporttechnik, Ingenieure und Fahrer auf dem F1 Circuit of the Americas.

An diesem Rennwochenende wird Girlstart einen Tag lang mit MINT-bezogenen

Aktivitäten und Mentoring an der Rennstrecke vertreten sein. Geplant sind unter

anderem Programme wie das Pokal-Design, bei dem die Mädchen individuelle F1-

Pokale entwerfen, die von den Fahrer*innen bewertet und prämiert werden, sowie

ein Staffellauf auf der Rennstrecke, bei dem die Mädchen gemeinsam mit anderen

Athlet*innen und Ingenieur*innen gegeneinander antreten können.

Mit der Spende von Allwyn kann Girlstart in den nächsten 12 Monaten

ambitionierte Initiativen finanzieren: 33 wöchentliche praktische MINT-Programme

nach der Schule, 16 einwöchige Sommercamps und die Konferenz?Austin Girls in

STEM", an der mehr als 1.250 Mädchen aus Zentraltexas teilnehmen werden.

Der F1(®) Allwyn Global Community Award, der dieses Jahr im Rahmen der

mehrjährigen Partnerschaft zwischen der F1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde,

spiegelt das gemeinsame Engagement wider, einen positiven Wandel anzustoßen und

den Gemeinden, in denen sie agieren, etwas zurückzugeben. Während der Saison

2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen mit Bezug zur Formel 1, die in den

jeweiligen Ländern Positives bewirken - zum Beispiel in den Bereichen Bildung,

Kultur, Wohlergehen und Nachhaltigkeit -, von einer Jury ausgewählt und erhalten

jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 EUR von Allwyn.

Zwei weitere Gewinner werden in dieser Saison bei den folgenden

Rennveranstaltungen mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet:

* FORMULA 1(®) GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 - 24. bis 26. Oktober

2025

* FORMULA 1(®) HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 - 20. bis 22. November 2025

Allwyn hat sich zum Ziel gesetzt, in der Saison 2026 weitere Rennen für den

Award zu berücksichtigen und Projekte zu würdigen, die etwas bewegen.

Katarína Kohlmayer, Vorstandsmitglied der Allwyn International AG und

Jurymitglied des F1(®) Allwyn Global Community Award, erklärte:?Die Arbeit von

Girlstart in Austin und in den gesamten USA ist sowohl bedeutsam als auch

wichtig. Wir bei Allwyn unterstützen diejenigen, die etwas wagen - aber wir

wissen auch, dass es viel einfacher ist, seine Träume zu verwirklichen, wenn man

über die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen verfügt, um erfolgreich zu sein,

sowie über Möglichkeiten und Vorbilder, die einen inspirieren. Girlstart leistet

hier hervorragende Arbeit, und ich freue mich, ihnen dabei zu helfen, noch mehr

junge Mädchen in der Gemeinde Austin und anderswo zu stärken."

Ellen Jones, Leiterin ESG bei Formula 1, dazu:?Bei Formula 1 sind wir stets

bestrebt, die nächste Generation zu inspirieren und unseren Sport für alle

zugänglich zu machen. Girlstart ist eine großartige Initiative, die junge Frauen

für MINT-Disziplinen begeistert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Träume zu

verwirklichen. Wir freuen uns daher sehr, dass sie den F1 Allwyn Global

Community Award gewonnen haben. Ihr Engagement wird einen nachhaltigen Einfluss

auf viele der jungen Mädchen haben, die sie unterstützen, indem sie ihnen den

Weg zu einer Karriere in MINT-Fächern und im Motorsport ebnen."

Shane Woods, Gewinnerin des F1(®) Allwyn Global Community Award, Girlstart,

sagte:?Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der jedes Mädchen davon überzeugt

ist, die Welt durch MINT verändern zu können, und die F1 hat unsere Arbeit hier

in Austin maßgeblich unterstützt. Mit der Spende von Allwyn können wir die

notwendigen Materialien, Mitarbeiter*innen und Schulungen bereitstellen, um

unser Programm im nächsten Jahr auszuweiten und noch mehr Mädchen für die

Zukunft zu begeistern."

Hinweise für Redakteur*innen

* Laut dem jährlichen Bericht (https://ngcproject.org/resources/state-girls-and-

women-stem)?State of Girls and Women in STEM" der NGCP

Über Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt

bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf

Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio

von Unterhaltungsspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf

erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn führende Marktpositionen

mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen

Republik, Griechenland und Zypern, Italien, Großbritannien und den Vereinigten

Staaten (Illinois) eingebracht.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1(®) veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1(®) sich gleichermaßen für

die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die

Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale

Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive

Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene

zu teilen.

Über die Formula 1(®)

Die Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste

Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung

weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1(®)

und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World

Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media

Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der

Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA

1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und

zugehörige Marken sind Markenzeichen der Formula 1 Licensing BV, einem

Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7a8095-

79e2-46fe-8541-11aa29fe45a9

Medienanfragen pr@allwyn.com

Pressekontakte

Formula 1-Pressestelle

E: f1media@f1.com

T: @f1mediaÂ°