GNW-News: Girlstart erhält ersten US F1® Allwyn Global Community Award

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, das multinationale
Lotterie-Unterhaltungsunternehmen, und die Formula 1 haben Girlstart als ersten
US-Gewinner des F1(®) Allwyn Global Community Award und Empfänger einer Spende
in Höhe von 100.000 EUR (umgerechnet über 117.000 $) bekannt gegeben. Die von
Allwyn gestiftete Summe soll die positive Arbeit von Girlstart in der lokalen
Gemeinschaft unterstützen, um Mädchen, die in der Vergangenheit benachteiligt
wurden, MINT-Berufe näherzubringen.
Girlstart hat seinen Sitz im US-amerikanischen Technologiezentrum Austin -
Austragungsort des FORMULA 1(®) MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 - und
ist eine nationale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass sich Mädchen mit
MINT-Fächern auseinandersetzen. Die von engagierten Mitarbeiterinnen und
Mentorinnen geleiteten außerschulischen Programme unterstützen Mädchen dabei,
ihre Träume unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrem sozialen
Hintergrund zu verwirklichen. Frauen sind in MINT-Berufen nach wie vor
unterrepräsentiert: Nur 34 % der Hochschulabsolventen in MINT-Fächern sind
Frauen, und weniger als 10 % dieser Positionen werden von Frauen mit
Migrationshintergrund besetzt.*
Allein in Texas erreicht Girlstart jedes Jahr über 1.800 Mädchen im Alter von 9
bis 14 Jahren durch praktische MINT-Camps, Konferenzen und Aktivitäten. Bereits
seit mehreren Jahren arbeitet Girlstart mit der F1 zusammen, um Mädchen in
Austin durch spannende Erlebnisse für MINT-Disziplinen zu begeistern - von
Programmierkursen bis hin zu Einblicken hinter die Kulissen der
Rennsporttechnik, Ingenieure und Fahrer auf dem F1 Circuit of the Americas.
An diesem Rennwochenende wird Girlstart einen Tag lang mit MINT-bezogenen
Aktivitäten und Mentoring an der Rennstrecke vertreten sein. Geplant sind unter
anderem Programme wie das Pokal-Design, bei dem die Mädchen individuelle F1-
Pokale entwerfen, die von den Fahrer*innen bewertet und prämiert werden, sowie
ein Staffellauf auf der Rennstrecke, bei dem die Mädchen gemeinsam mit anderen
Athlet*innen und Ingenieur*innen gegeneinander antreten können.
Mit der Spende von Allwyn kann Girlstart in den nächsten 12 Monaten
ambitionierte Initiativen finanzieren: 33 wöchentliche praktische MINT-Programme
nach der Schule, 16 einwöchige Sommercamps und die Konferenz?Austin Girls in
STEM", an der mehr als 1.250 Mädchen aus Zentraltexas teilnehmen werden.
Der F1(®) Allwyn Global Community Award, der dieses Jahr im Rahmen der
mehrjährigen Partnerschaft zwischen der F1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde,
spiegelt das gemeinsame Engagement wider, einen positiven Wandel anzustoßen und
den Gemeinden, in denen sie agieren, etwas zurückzugeben. Während der Saison
2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen mit Bezug zur Formel 1, die in den
jeweiligen Ländern Positives bewirken - zum Beispiel in den Bereichen Bildung,
Kultur, Wohlergehen und Nachhaltigkeit -, von einer Jury ausgewählt und erhalten
jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 EUR von Allwyn.
Zwei weitere Gewinner werden in dieser Saison bei den folgenden
Rennveranstaltungen mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet:
* FORMULA 1(®) GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 - 24. bis 26. Oktober
2025
* FORMULA 1(®) HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 - 20. bis 22. November 2025
Allwyn hat sich zum Ziel gesetzt, in der Saison 2026 weitere Rennen für den
Award zu berücksichtigen und Projekte zu würdigen, die etwas bewegen.
Katarína Kohlmayer, Vorstandsmitglied der Allwyn International AG und
Jurymitglied des F1(®) Allwyn Global Community Award, erklärte:?Die Arbeit von
Girlstart in Austin und in den gesamten USA ist sowohl bedeutsam als auch
wichtig. Wir bei Allwyn unterstützen diejenigen, die etwas wagen - aber wir
wissen auch, dass es viel einfacher ist, seine Träume zu verwirklichen, wenn man
über die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen verfügt, um erfolgreich zu sein,
sowie über Möglichkeiten und Vorbilder, die einen inspirieren. Girlstart leistet
hier hervorragende Arbeit, und ich freue mich, ihnen dabei zu helfen, noch mehr
junge Mädchen in der Gemeinde Austin und anderswo zu stärken."
Ellen Jones, Leiterin ESG bei Formula 1, dazu:?Bei Formula 1 sind wir stets
bestrebt, die nächste Generation zu inspirieren und unseren Sport für alle
zugänglich zu machen. Girlstart ist eine großartige Initiative, die junge Frauen
für MINT-Disziplinen begeistert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Träume zu
verwirklichen. Wir freuen uns daher sehr, dass sie den F1 Allwyn Global
Community Award gewonnen haben. Ihr Engagement wird einen nachhaltigen Einfluss
auf viele der jungen Mädchen haben, die sie unterstützen, indem sie ihnen den
Weg zu einer Karriere in MINT-Fächern und im Motorsport ebnen."
Shane Woods, Gewinnerin des F1(®) Allwyn Global Community Award, Girlstart,
sagte:?Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der jedes Mädchen davon überzeugt
ist, die Welt durch MINT verändern zu können, und die F1 hat unsere Arbeit hier
in Austin maßgeblich unterstützt. Mit der Spende von Allwyn können wir die
notwendigen Materialien, Mitarbeiter*innen und Schulungen bereitstellen, um
unser Programm im nächsten Jahr auszuweiten und noch mehr Mädchen für die
Zukunft zu begeistern."
Über Allwyn
Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt
bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf
Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio
von Unterhaltungsspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf
erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn führende Marktpositionen
mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen
Republik, Griechenland und Zypern, Italien, Großbritannien und den Vereinigten
Staaten (Illinois) eingebracht.
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für
Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1(®) veranstaltet
weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den
sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,
die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die
globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1(®) sich gleichermaßen für
die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die
Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale
Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive
Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene
zu teilen.
Über die Formula 1(®)
Die Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste
Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung
weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1(®)
und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World
Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media
Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der
Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA
1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und
zugehörige Marken sind Markenzeichen der Formula 1 Licensing BV, einem
Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7a8095-
79e2-46fe-8541-11aa29fe45a9
