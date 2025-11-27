GNW-News: Hinen stellt selbst entwickeltes LoRa-Modul-Duo für intelligenteres, drahtloses Energiemanagement vor

^BERLIN, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen hat sein selbst entwickeltes

LoRa-Modul-Duo vorgestellt - bestehend aus einem LoRa-Empfänger und einem LoRa-

Wer­bung Wer­bung

Smart-Meter-Sender -, das ein drahtloses, intelligentes und präzises

Energiemanagement für Heimspeicher- und Balkonsysteme wie das einphasige E

Series H2.4S 2400?W Balkonenergiesystem (https://www.hinen.com/products/2400w-

single-phase-balcony-energy-system) ermöglichen soll.

Das Duo nutzt den geringen Stromverbrauch, die große Reichweite und die starken

Entstörungsfähigkeiten von LoRa und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation

Wer­bung Wer­bung

zwischen Wechselrichtern und drahtlosen Stromzählern. So werden eine genaue

Strommessung, Echtzeit-Datenübertragung und eine stabile drahtlose Verbindung in

komplexen Haushaltsumgebungen erreicht.

Der LoRa-Smart-Meter-Sender sammelt lokale Energiedaten und sendet sie über

Spread-Spectrum-Modulation an den LoRa-Empfänger. Der Empfänger übermittelt die

Daten an den Wechselrichter, der sie über WLAN zur Überwachung, Analyse und

Wer­bung Wer­bung

Optimierung an die Cloud sendet.

Dank der drahtlosen Installation macht das LoRa-Duo herkömmliche Verkabelungen

und Wandmodifikationen überflüssig, was die Installationszeit und -kosten

erheblich reduziert. Das extrem stromsparende Design arbeitet mit einer

Stromaufnahme auf Schlafmodus-Niveau im Mikroamperebereich und verlängert so die

Lebensdauer der Geräte, während es gleichzeitig zu den globalen

Energiesparzielen beiträgt. Die starke Wanddurchdringung und die robuste

Leistung gegen elektromagnetische Störungen des Systems gewährleisten eine

stabile Datenübertragung über große Entfernungen - sogar durch 4-5 Betonwände

oder bis zu 600-800 Meter im Freien (derzeit in der Testphase).

Das LoRa-Duo ist als zentrale Komponente für die Speicherwechselrichter von

Hinen für Privathaushalte und die europäischen PV-Balkonsysteme positioniert und

eignet sich auch für Anwendungen in den Bereichen Smart Metering, Umweltsensorik

und Haussicherheit.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der fortschrittlichen Fertigung ist Hinen an der

Shenzhen Stock Exchange (Aktiencode: 300787) notiert und dient als

vertrauenswürdiger OEM/ODM-Partner für mehr als 400 globale Marken. Was Hinen

auszeichnet, ist seine vertikal integrierte Lieferkette, die die Produktion von

Akkuzellen, die Forschung und Entwicklung von Wechselrichtern und die komplette

Systemmontage umfasst und so hohe Qualität, Innovation und Kosteneffizienz

gewährleistet.

Mit Niederlassungen und Dienstleistungsteams in Europa, im Vereinigten

Königreich, in Australien und Afrika kombiniert Hinen globale Technologie mit

lokalem Support. Nachdem das Unternehmen in Australien zu einer der fünf

führenden Marken für Energiespeicher für Privathaushalte geworden ist,

expandiert es nun rasch in Europa. Seine Mission ist einfach: zuverlässige,

intelligente und erschwingliche saubere Energie für Haushalte weltweit

bereitzustellen.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe4ae88-c6d2-4eaf-

bab5-5068f72b7cf2

Kontakt:

Nikita

nikita@hinen.comÂ°