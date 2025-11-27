GNW-News: Hinen stellt selbst entwickeltes LoRa-Modul-Duo für intelligenteres, drahtloses Energiemanagement vor
^BERLIN, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen hat sein selbst entwickeltes
LoRa-Modul-Duo vorgestellt - bestehend aus einem LoRa-Empfänger und einem LoRa-
Smart-Meter-Sender -, das ein drahtloses, intelligentes und präzises
Energiemanagement für Heimspeicher- und Balkonsysteme wie das einphasige E
Series H2.4S 2400?W Balkonenergiesystem (https://www.hinen.com/products/2400w-
single-phase-balcony-energy-system) ermöglichen soll.
Das Duo nutzt den geringen Stromverbrauch, die große Reichweite und die starken
Entstörungsfähigkeiten von LoRa und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation
zwischen Wechselrichtern und drahtlosen Stromzählern. So werden eine genaue
Strommessung, Echtzeit-Datenübertragung und eine stabile drahtlose Verbindung in
komplexen Haushaltsumgebungen erreicht.
Der LoRa-Smart-Meter-Sender sammelt lokale Energiedaten und sendet sie über
Spread-Spectrum-Modulation an den LoRa-Empfänger. Der Empfänger übermittelt die
Daten an den Wechselrichter, der sie über WLAN zur Überwachung, Analyse und
Optimierung an die Cloud sendet.
Dank der drahtlosen Installation macht das LoRa-Duo herkömmliche Verkabelungen
und Wandmodifikationen überflüssig, was die Installationszeit und -kosten
erheblich reduziert. Das extrem stromsparende Design arbeitet mit einer
Stromaufnahme auf Schlafmodus-Niveau im Mikroamperebereich und verlängert so die
Lebensdauer der Geräte, während es gleichzeitig zu den globalen
Energiesparzielen beiträgt. Die starke Wanddurchdringung und die robuste
Leistung gegen elektromagnetische Störungen des Systems gewährleisten eine
stabile Datenübertragung über große Entfernungen - sogar durch 4-5 Betonwände
oder bis zu 600-800 Meter im Freien (derzeit in der Testphase).
Das LoRa-Duo ist als zentrale Komponente für die Speicherwechselrichter von
Hinen für Privathaushalte und die europäischen PV-Balkonsysteme positioniert und
eignet sich auch für Anwendungen in den Bereichen Smart Metering, Umweltsensorik
und Haussicherheit.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der fortschrittlichen Fertigung ist Hinen an der
Shenzhen Stock Exchange (Aktiencode: 300787) notiert und dient als
vertrauenswürdiger OEM/ODM-Partner für mehr als 400 globale Marken. Was Hinen
auszeichnet, ist seine vertikal integrierte Lieferkette, die die Produktion von
Akkuzellen, die Forschung und Entwicklung von Wechselrichtern und die komplette
Systemmontage umfasst und so hohe Qualität, Innovation und Kosteneffizienz
gewährleistet.
Mit Niederlassungen und Dienstleistungsteams in Europa, im Vereinigten
Königreich, in Australien und Afrika kombiniert Hinen globale Technologie mit
lokalem Support. Nachdem das Unternehmen in Australien zu einer der fünf
führenden Marken für Energiespeicher für Privathaushalte geworden ist,
expandiert es nun rasch in Europa. Seine Mission ist einfach: zuverlässige,
intelligente und erschwingliche saubere Energie für Haushalte weltweit
bereitzustellen.
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe4ae88-c6d2-4eaf-
bab5-5068f72b7cf2
Kontakt:
Nikita
nikita@hinen.comÂ°