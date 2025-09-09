GNW-News: iFLYTEK bringt AINOTE Air 2 in Europa auf den Markt und setzt neue Maßstäbe bei Produktivität mit KI-gestützter E-Ink-Technologie
FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK gab heute die
Markteinführung seines neuesten E-Ink-Tablets, AINOTE Air 2, auf dem
europäischen Markt im Rahmen einer gemeinsamen Marketingkampagne mit Joybuy
bekannt.
Mit dieser Einführung bietet Air 2 deutsche und spanische Benutzeroberflächen,
sodass Benutzer Funktionen wie Transkription und Übersetzung in ihrer jeweiligen
Muttersprache nahtloser nutzen können. Auch wenn damit noch nicht alle Sprachen
der germanischen und romanischen Sprachfamilien abgedeckt sind, stellt dieser
Schritt eine wichtige Erweiterung des mehrsprachigen Ökosystems von Air 2 dar.
Eine Produktivitätsrevolution bei E-Ink-Tablets
AINOTE Air 2 sticht in der Kategorie der E-Ink-Tablets hervor, indem es ein
leichtes, papierähnliches Lese- und Schreiberlebnis mit fortschrittlichen KI-
Funktionen kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets wurde das Air 2
eigens für Produktivität und effizientes Wissensmanagement entwickelt.
Dank der Expertise von iFLYTEK in den Bereichen Sprache und natürliche
Sprachverarbeitung bietet Air 2 Echtzeit-Sprach-zu-Text-Transkription in
unterstützten Sprachen, darunter Deutsch und Spanisch, und erstellt KI-
generierte Besprechungszusammenfassungen, die wichtige Erkenntnisse und die
Unterscheidung zwischen den Sprechern mit bemerkenswerter Genauigkeit erfassen.
Kernfunktionen
* KI-Sprach-zu-Text-Transkription: Wandelt Besprechungen, Vorträge oder
Interviews in Echtzeit in präzise Notizen um.
* KI-gestützte Besprechungszusammenfassungen: Organisiert Besprechungen
automatisch in strukturierte Erkenntnisse und hilft Benutzern, sich auf
Entscheidungen statt auf die Dokumentation zu konzentrieren.
* Notizen mit E-Ink: Das 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Display bietet ein natürliches
Schreibgefühl und die Vorteile der digitalen Suche und Organisation.
* KI-gestützte Interaktion: Die ChatGPT-gestützte Funktion unterstützt
intelligente Suche, Beantwortung von Fragen und Content-Management.
* Smartes Aufgabenmanagement: Von der Terminplanung bis zur Cloud-
Synchronisierung integriert Air 2 Tools zur Optimierung der täglichen Arbeit
und des Lernens.
Elegantes Design trifft auf Funktionalität
Mit nur 230 g und einem schlanken Profil von 5 bis 6,2 mm ist Air 2 auf
kompromisslose Tragbarkeit ausgelegt. Der 2600-mAh-Akku stellt einen
zuverlässigen ganztägigen Einsatz sicher, während der Bildschirm mit einer
Auflösung von 1440 x 1920 die Belastung der Augen bei längeren Lern- oder
Arbeitssitzungen reduziert.
Maßgeschneidert für Berufstätige, Studenten und Kreative
AINOTE Air 2 ist nicht nur ein elektronisches Notizbuch - es ist
ein Produktivitätsbegleiter. Für Berufstätige auf der ganzen Welt, die
mehrsprachige Projekte verwalten, Studenten, die nach effizienten akademischen
Arbeitsabläufen suchen, oder Kreative, die unterwegs Ideen festhalten möchten,
bietet Air 2 eine nahtlose Brücke zwischen traditioneller Notizenerfassung und
moderner KI-gestützter Effizienz.
Verfügbarkeit
Das AINOTE Air 2 ist ab dem 5. September 2025 in Großbritannien und Deutschland
über Joybuy erhältlich. https://www.joybuy.de/dp/10237244
