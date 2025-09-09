DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.209 -0,1%Euro1,1717 ±0,0%Öl67,03 +0,8%Gold3.644 +0,5%
GNW-News: iFLYTEK bringt AINOTE Air 2 in Europa auf den Markt und setzt neue Maßstäbe bei Produktivität mit KI-gestützter E-Ink-Technologie

10.09.25 05:41 Uhr

^FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK gab heute die

Markteinführung seines neuesten E-Ink-Tablets, AINOTE Air 2, auf dem

europäischen Markt im Rahmen einer gemeinsamen Marketingkampagne mit Joybuy

bekannt.

Mit dieser Einführung bietet Air 2 deutsche und spanische Benutzeroberflächen,

sodass Benutzer Funktionen wie Transkription und Übersetzung in ihrer jeweiligen

Muttersprache nahtloser nutzen können. Auch wenn damit noch nicht alle Sprachen

der germanischen und romanischen Sprachfamilien abgedeckt sind, stellt dieser

Schritt eine wichtige Erweiterung des mehrsprachigen Ökosystems von Air 2 dar.

Eine Produktivitätsrevolution bei E-Ink-Tablets

AINOTE Air 2 sticht in der Kategorie der E-Ink-Tablets hervor, indem es ein

leichtes, papierähnliches Lese- und Schreiberlebnis mit fortschrittlichen KI-

Funktionen kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets wurde das Air 2

eigens für Produktivität und effizientes Wissensmanagement entwickelt.

Dank der Expertise von iFLYTEK in den Bereichen Sprache und natürliche

Sprachverarbeitung bietet Air 2 Echtzeit-Sprach-zu-Text-Transkription in

unterstützten Sprachen, darunter Deutsch und Spanisch, und erstellt KI-

generierte Besprechungszusammenfassungen, die wichtige Erkenntnisse und die

Unterscheidung zwischen den Sprechern mit bemerkenswerter Genauigkeit erfassen.

Kernfunktionen

* KI-Sprach-zu-Text-Transkription: Wandelt Besprechungen, Vorträge oder

Interviews in Echtzeit in präzise Notizen um.

* KI-gestützte Besprechungszusammenfassungen: Organisiert Besprechungen

automatisch in strukturierte Erkenntnisse und hilft Benutzern, sich auf

Entscheidungen statt auf die Dokumentation zu konzentrieren.

* Notizen mit E-Ink: Das 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Display bietet ein natürliches

Schreibgefühl und die Vorteile der digitalen Suche und Organisation.

* KI-gestützte Interaktion: Die ChatGPT-gestützte Funktion unterstützt

intelligente Suche, Beantwortung von Fragen und Content-Management.

* Smartes Aufgabenmanagement: Von der Terminplanung bis zur Cloud-

Synchronisierung integriert Air 2 Tools zur Optimierung der täglichen Arbeit

und des Lernens.

Elegantes Design trifft auf Funktionalität

Mit nur 230 g und einem schlanken Profil von 5 bis 6,2 mm ist Air 2 auf

kompromisslose Tragbarkeit ausgelegt. Der 2600-mAh-Akku stellt einen

zuverlässigen ganztägigen Einsatz sicher, während der Bildschirm mit einer

Auflösung von 1440 x 1920 die Belastung der Augen bei längeren Lern- oder

Arbeitssitzungen reduziert.

Maßgeschneidert für Berufstätige, Studenten und Kreative

AINOTE Air 2 ist nicht nur ein elektronisches Notizbuch - es ist

ein Produktivitätsbegleiter. Für Berufstätige auf der ganzen Welt, die

mehrsprachige Projekte verwalten, Studenten, die nach effizienten akademischen

Arbeitsabläufen suchen, oder Kreative, die unterwegs Ideen festhalten möchten,

bietet Air 2 eine nahtlose Brücke zwischen traditioneller Notizenerfassung und

moderner KI-gestützter Effizienz.

Verfügbarkeit

Das AINOTE Air 2 ist ab dem 5. September 2025 in Großbritannien und Deutschland

über Joybuy erhältlich. https://www.joybuy.de/dp/10237244

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98872c74-

7a68-4824-94b8-c566ed006130.

iFLYTEK

Jeffrey Shen

ybshen4@iflytek.comÂ°