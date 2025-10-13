GNW-News: JASPORT stärkt den Trend zu Heimfitness mit Heimtrainer Fahrrad, Rudergerät und Laufband für Zuhause
^BERLIN, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- JASPORT (https://www.jasport.de/), ein
führender Anbieter von innovativen Heimfitnesslösungen, kündigt heute die
Markteinführung seiner neuesten Produktreihe an. Mit Fokus auf Qualität, Design
und Benutzerfreundlichkeit richtet sich die Marke an Menschen, die ihre
Gesundheit und Fitness bequem in den eigenen vier Wänden verbessern möchten. Im
Mittelpunkt stehen das Heimtrainer Fahrrad
(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/), das Rudergerät
(https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) und das Laufband für Zuhause
(https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/).
Heimtrainer Fahrrad: Interaktiv und leistungsstark
Das JASPORT × YESOUL G1M Max Bike (Bike + Bildschirm)
(https://www.jasport.de/products/jasport-x-yesoul-g1m-max-bike-bike-
bildschirm/)ist weit mehr als ein klassisches Heimtrainer Fahrrad
(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/). Es bietet ein digitales
Trainingserlebnis mit integriertem Display, Smart-Programmen und Echtzeit-
Feedback. Nutzer können zwischen individuellen Trainingsplänen wählen und ihr
Training flexibel in den Alltag integrieren. Damit wird das Heimtrainer Fahrrad
(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/) zu einer idealen Lösung für
alle, die Ausdauer, Kraft und Motivation auf einem professionellen Niveau zu
Hause erleben möchten.
Rudergerät: Ganzkörpertraining mit Wasserwiderstand
Das JASPORT R3 Klappbares Wasserrudergerät für Zuhause
(https://www.jasport.de/products/jasport-r3-klappbares-wasserrudergeraet-fuer-
zuhause/) kombiniert elegantes Design mit leistungsfähiger Technik. Dieses
Rudergerät (https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) erzeugt durch sein
Wasserwiderstandssystem ein realistisches Rudergefühl, das sowohl Arme, Beine,
Rücken als auch die Körpermitte beansprucht. Es eignet sich perfekt für ein
effektives Ganzkörpertraining. Dank der klappbaren Bauweise ist das Rudergerät
(https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) zudem platzsparend und lässt
sich leicht verstauen - eine optimale Lösung für Fitnessbegeisterte mit wenig
Platz, die dennoch nicht auf professionelle Trainingsqualität verzichten
möchten.
Laufband für Zuhause: Flexibel und platzsparend
Mit dem JASPORT L8 Laufband für Zuhause
(https://www.jasport.de/products/jasport-l8-elektrisches-laufband-klappbar/)
klappbar wird das Indoor-Lauftraining auf ein neues Level gehoben. Dieses
Laufband für Zuhause (https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/)
bietet variable Geschwindigkeitseinstellungen, unterschiedliche Steigungswinkel
und eine komfortable Dämpfung für gelenkschonendes Training. Ob Gehen, Joggen
oder Sprinten - das Laufband für Zuhause
(https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/) ist flexibel einsetzbar.
Dank seiner klappbaren Konstruktion lässt es sich nach dem Training einfach
verstauen und ist damit besonders für Wohnungen geeignet, in denen Platz eine
Rolle spielt.
Qualität, Service und Vision
Alle Geräte von JASPORT - ob Heimtrainer Fahrrad
(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/), Rudergerät
(https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) oder Laufband für Zuhause
(https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/) - stehen für langlebige
Materialien, modernste Technologie und hohe Benutzerfreundlichkeit.?Unsere
Mission ist es, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, ein professionelles
Training in den eigenen vier Wänden zu erleben", erklärt die Geschäftsführung
von JASPORT. Neben den hochwertigen Geräten legt das Unternehmen großen Wert auf
Service: schneller Versand, sichere Bezahlung und umfassender Kundensupport sind
fester Bestandteil des Angebots.
Entdecken Sie jetzt die gesamte Produktreihe und starten Sie Ihr Training
auf www.jasport.de (https://www.jasport.de/).
Media Contact:
JASPORT Brands Holding GmbH
Rehmendamm 20, Seevetal, Niedersachsen, 21217, Deutschland
shop@jasport.de (mailto:shop@jasport.de)
+49 1626492890
www.jasport.de (https://www.jasport.de/)
