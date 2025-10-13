GNW-News: JASPORT stärkt den Trend zu Heimfitness mit Heimtrainer Fahrrad, Rudergerät und Laufband für Zuhause

^BERLIN, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- JASPORT (https://www.jasport.de/), ein

führender Anbieter von innovativen Heimfitnesslösungen, kündigt heute die

Markteinführung seiner neuesten Produktreihe an. Mit Fokus auf Qualität, Design

und Benutzerfreundlichkeit richtet sich die Marke an Menschen, die ihre

Gesundheit und Fitness bequem in den eigenen vier Wänden verbessern möchten. Im

Mittelpunkt stehen das Heimtrainer Fahrrad

(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/), das Rudergerät

(https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) und das Laufband für Zuhause

(https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/).

Heimtrainer Fahrrad: Interaktiv und leistungsstark

Das JASPORT × YESOUL G1M Max Bike (Bike + Bildschirm)

(https://www.jasport.de/products/jasport-x-yesoul-g1m-max-bike-bike-

bildschirm/)ist weit mehr als ein klassisches Heimtrainer Fahrrad

(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/). Es bietet ein digitales

Trainingserlebnis mit integriertem Display, Smart-Programmen und Echtzeit-

Feedback. Nutzer können zwischen individuellen Trainingsplänen wählen und ihr

Training flexibel in den Alltag integrieren. Damit wird das Heimtrainer Fahrrad

(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/) zu einer idealen Lösung für

alle, die Ausdauer, Kraft und Motivation auf einem professionellen Niveau zu

Hause erleben möchten.

Rudergerät: Ganzkörpertraining mit Wasserwiderstand

Das JASPORT R3 Klappbares Wasserrudergerät für Zuhause

(https://www.jasport.de/products/jasport-r3-klappbares-wasserrudergeraet-fuer-

zuhause/) kombiniert elegantes Design mit leistungsfähiger Technik. Dieses

Rudergerät (https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) erzeugt durch sein

Wasserwiderstandssystem ein realistisches Rudergefühl, das sowohl Arme, Beine,

Rücken als auch die Körpermitte beansprucht. Es eignet sich perfekt für ein

effektives Ganzkörpertraining. Dank der klappbaren Bauweise ist das Rudergerät

(https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) zudem platzsparend und lässt

sich leicht verstauen - eine optimale Lösung für Fitnessbegeisterte mit wenig

Platz, die dennoch nicht auf professionelle Trainingsqualität verzichten

möchten.

Laufband für Zuhause: Flexibel und platzsparend

Mit dem JASPORT L8 Laufband für Zuhause

(https://www.jasport.de/products/jasport-l8-elektrisches-laufband-klappbar/)

klappbar wird das Indoor-Lauftraining auf ein neues Level gehoben. Dieses

Laufband für Zuhause (https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/)

bietet variable Geschwindigkeitseinstellungen, unterschiedliche Steigungswinkel

und eine komfortable Dämpfung für gelenkschonendes Training. Ob Gehen, Joggen

oder Sprinten - das Laufband für Zuhause

(https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/) ist flexibel einsetzbar.

Dank seiner klappbaren Konstruktion lässt es sich nach dem Training einfach

verstauen und ist damit besonders für Wohnungen geeignet, in denen Platz eine

Rolle spielt.

Qualität, Service und Vision

Alle Geräte von JASPORT - ob Heimtrainer Fahrrad

(https://www.jasport.de/collections/heimtrainer/), Rudergerät

(https://www.jasport.de/collections/rudergerat/) oder Laufband für Zuhause

(https://www.jasport.de/collections/laufband-stepper/) - stehen für langlebige

Materialien, modernste Technologie und hohe Benutzerfreundlichkeit.?Unsere

Mission ist es, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, ein professionelles

Training in den eigenen vier Wänden zu erleben", erklärt die Geschäftsführung

von JASPORT. Neben den hochwertigen Geräten legt das Unternehmen großen Wert auf

Service: schneller Versand, sichere Bezahlung und umfassender Kundensupport sind

fester Bestandteil des Angebots.

Entdecken Sie jetzt die gesamte Produktreihe und starten Sie Ihr Training

auf www.jasport.de (https://www.jasport.de/).

Media Contact:

JASPORT Brands Holding GmbH

Rehmendamm 20, Seevetal, Niedersachsen, 21217, Deutschland

shop@jasport.de (mailto:shop@jasport.de)

+49 1626492890

www.jasport.de (https://www.jasport.de/)

