GNW-News: Laut Holafly for Business wird "Digital-First"-Mobilität für 79 % der Unternehmen zum Standard
^DUBLIN, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lange Zeit beschränkte sich die
Mitarbeiterfürsorge bei Geschäftsreisen auf das Wesentliche: korrekt gebuchte
Flüge, Hotels in Konferenznähe und Versicherungsunterlagen, die?für alle Fälle"
griffbereit waren. Alles andere blieb meist den Reisenden selbst überlassen.
Da unsere Arbeitswelt allerdings immer mobiler wird, weiten Unternehmen ihre
Unterstützung im Ausland stark aus - und der digitale Zugang rückt dabei immer
stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Aktuelle Erkenntnisse aus dem Holafly
(https://partners.holafly.com/es/esim-partners/) Global eSIM & Travel Report
zeigen: 79 % der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern auf internationalen
Reisen mittlerweile eine Form des digitalen Zugangs.
Wer heute geschäftlich reist, muss sich nach der Landung sofort in einer fremden
Umgebung zurechtfinden: Transportsysteme, Karten, Zahlungsabwicklungen,
Authentifizierungs-Apps, kurzfristige Planänderungen oder dringende Anfragen aus
der Zentrale. Fällt der mobile Zugang aus, hat das Folgen, die über reine
Produktivitätseinbußen hinausgehen. Stress, Unsicherheit und das Gefühl, auf
sich allein gestellt zu sein, machen sich gerade dann bemerkbar, wenn die
Mitarbeiter am meisten gefordert sind.
Aus diesem Grund findet ein Umdenken statt: Erreichbarkeit im Ausland dient
nicht mehr nur der Teilnahme an Meetings. Es geht um Sicherheit, Autonomie und
Fürsorge. Digitaler Zugang ermöglicht es Mitarbeitern, den Weg zum Hotel zu
finden, bei Planänderungen den Support zu kontaktieren, Ausgaben zu verwalten,
auf Unternehmenssysteme zuzugreifen und sowohl beruflich als auch privat
verbunden zu bleiben.
Diese konkreten Situationen prägen das Gefühl, unterstützt zu werden, weit
stärker als jede schriftliche Reiserichtlinie. Fast acht von zehn
Geschäftsreisenden betonen, dass ein zuverlässiger Internetzugang essenziell ist
- nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er einen reibungslosen Arbeitsablauf
ohne Unterbrechungen ermöglicht.
Holafly for Business unterstützt Unternehmen dabei, über klassische
Reiserichtlinien hinauszugehen und eine zweckorientierte Infrastruktur zu
etablieren, die sich an den realen Reise- und Arbeitsgewohnheiten moderner Teams
orientiert. Dazu gehören ein 24/7-Kundenservice in mehr als 18 Sprachen, ein
zentrales Verwaltungstool, monatliche Tarife zur Vermeidung unerwarteter Kosten
sowie Netzabdeckung in über 160 Destinationen.
?Die Bereitstellung eines digitalen Zugangs im Ausland ist für viele Unternehmen
inzwischen Routine", sagte Alex Bryszkowski, VP von Holafly for Business.?Was
sich jedoch verändert, ist die Erwartungshaltung. Menschen wollen nicht nur
Zugang - sie wollen sich frei bewegen, arbeiten und Entscheidungen treffen
können - reibungslos und ohne Barrieren, egal wohin ihr Job sie führt."
Unternehmen wie Volvo, Nike, Idealista, Puma und Airbnb denken die Unterstützung
mobiler Teams neu und betrachten digitalen Zugang im Ausland nicht länger als
technische Zusatzleistung, sondern als integralen Bestandteil der
Mitarbeitererfahrung. Während Unternehmen ihre Strategien in Bezug auf
Wohlbefinden, Flexibilität und globale Mobilität weiterentwickeln, wird
digitaler Zugang im Ausland zu einem leisen, aber wirkungsvollen Signal: Wir
erwarten Mobilität - und wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter dabei
unterstützt werden.
Über Holafly
Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über
200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,5/5 und mehr als
15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale
Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies
Reisen weltweit.
Medienkontakt: press@holafly.com
