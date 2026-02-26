GNW-News: Laut Holafly for Business wird "Digital-First"-Mobilität für 79 % der Unternehmen zum Standard

^DUBLIN, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lange Zeit beschränkte sich die

Mitarbeiterfürsorge bei Geschäftsreisen auf das Wesentliche: korrekt gebuchte

Flüge, Hotels in Konferenznähe und Versicherungsunterlagen, die?für alle Fälle"

griffbereit waren. Alles andere blieb meist den Reisenden selbst überlassen.

Da unsere Arbeitswelt allerdings immer mobiler wird, weiten Unternehmen ihre

Unterstützung im Ausland stark aus - und der digitale Zugang rückt dabei immer

stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Aktuelle Erkenntnisse aus dem Holafly

(https://partners.holafly.com/es/esim-partners/) Global eSIM & Travel Report

zeigen: 79 % der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern auf internationalen

Reisen mittlerweile eine Form des digitalen Zugangs.

Wer heute geschäftlich reist, muss sich nach der Landung sofort in einer fremden

Umgebung zurechtfinden: Transportsysteme, Karten, Zahlungsabwicklungen,

Authentifizierungs-Apps, kurzfristige Planänderungen oder dringende Anfragen aus

der Zentrale. Fällt der mobile Zugang aus, hat das Folgen, die über reine

Produktivitätseinbußen hinausgehen. Stress, Unsicherheit und das Gefühl, auf

sich allein gestellt zu sein, machen sich gerade dann bemerkbar, wenn die

Mitarbeiter am meisten gefordert sind.

Aus diesem Grund findet ein Umdenken statt: Erreichbarkeit im Ausland dient

nicht mehr nur der Teilnahme an Meetings. Es geht um Sicherheit, Autonomie und

Fürsorge. Digitaler Zugang ermöglicht es Mitarbeitern, den Weg zum Hotel zu

finden, bei Planänderungen den Support zu kontaktieren, Ausgaben zu verwalten,

auf Unternehmenssysteme zuzugreifen und sowohl beruflich als auch privat

verbunden zu bleiben.

Diese konkreten Situationen prägen das Gefühl, unterstützt zu werden, weit

stärker als jede schriftliche Reiserichtlinie. Fast acht von zehn

Geschäftsreisenden betonen, dass ein zuverlässiger Internetzugang essenziell ist

- nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er einen reibungslosen Arbeitsablauf

ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Holafly for Business unterstützt Unternehmen dabei, über klassische

Reiserichtlinien hinauszugehen und eine zweckorientierte Infrastruktur zu

etablieren, die sich an den realen Reise- und Arbeitsgewohnheiten moderner Teams

orientiert. Dazu gehören ein 24/7-Kundenservice in mehr als 18 Sprachen, ein

zentrales Verwaltungstool, monatliche Tarife zur Vermeidung unerwarteter Kosten

sowie Netzabdeckung in über 160 Destinationen.

?Die Bereitstellung eines digitalen Zugangs im Ausland ist für viele Unternehmen

inzwischen Routine", sagte Alex Bryszkowski, VP von Holafly for Business.?Was

sich jedoch verändert, ist die Erwartungshaltung. Menschen wollen nicht nur

Zugang - sie wollen sich frei bewegen, arbeiten und Entscheidungen treffen

können - reibungslos und ohne Barrieren, egal wohin ihr Job sie führt."

Unternehmen wie Volvo, Nike, Idealista, Puma und Airbnb denken die Unterstützung

mobiler Teams neu und betrachten digitalen Zugang im Ausland nicht länger als

technische Zusatzleistung, sondern als integralen Bestandteil der

Mitarbeitererfahrung. Während Unternehmen ihre Strategien in Bezug auf

Wohlbefinden, Flexibilität und globale Mobilität weiterentwickeln, wird

digitaler Zugang im Ausland zu einem leisen, aber wirkungsvollen Signal: Wir

erwarten Mobilität - und wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter dabei

unterstützt werden.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,5/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies

Reisen weltweit.

Medienkontakt: press@holafly.com

