GNW-News: Learning Tree International erhält mehrjährigen Exklusivauftrag der NATO NCIA für kommerzielle Schulungsdienstleistungen - IFB-CO-423236

^LONDON, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, ein

weltweit führendes Unternehmen für Personalentwicklung und geschäftskritische

Wer­bung Wer­bung

IT-Schulungen, hat von der NATO Communications and Information Agency (NCIA)

einen mehrjährigen Exklusivauftrag als Industriepartner für Aus- und

Weiterbildung erhalten.

Der Vertrag über kommerzielle Schulungsdienstleistungen (IFB-CO-423236) umfasst

die Bereitstellung von Trainingslösungen, einschließlich beratender

Unterstützung, für jährlich über 3.000 Lernende in europäischen und

Wer­bung Wer­bung

nordamerikanischen NATO-Einrichtungen. Damit wird sichergestellt, dass das

Personal über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg über die notwendigen

Qualifikationen für die operative Einsatzbereitschaft verfügt.

Dieser Zuschlag baut auf einer strategischen Partnerschaft zur Unterstützung der

Personalentwicklung der NATO in technischen, cyberbezogenen und operativen

Bereichen auf. Der Exklusivvertrag spiegelt das Vertrauen der NATO in die

Wer­bung Wer­bung

Fähigkeit von Learning Tree wider, innovative, konsistente, skalierbare und

missionsorientierte Schulungen in einem der weltweit komplexesten

multinationalen Verteidigungsumfelder bereitzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Learning Tree kommerzielle sowie

maßgeschneiderte, dozentengeleitete Schulungen und Beratungsleistungen

erbringen, die darauf abzielen, die digitalen, cyberbezogenen und technischen

Fähigkeiten der NATO innerhalb des Bündnisses nachhaltig zu stärken. Die

Vermittlung der Inhalte erfolgt durch eine Kombination aus exklusiven Team-

Schulungen und offenen Kursterminen.

Stärkung der Kompetenzen der NATO-Mitarbeiter

Learning Tree wird Schulungen in folgenden Bereichen anbieten:

* IT-Technik und technische Fachkompetenzen

(https://www.learningtree.co.uk/topics/it-infrastructure/)

* Cybersicherheit (https://www.learningtree.co.uk/topics/cybersecurity/)

* Projektmanagement (https://www.learningtree.co.uk/topics/project-

management/)

* Service-Management (https://www.learningtree.co.uk/topics/it-service-

management/)

* Beratende Unterstützung (https://www.learningtree.co.uk/managed-training-

services/)

Seit mehr als fünf Jahrzehnten unterstützt Learning Tree Unternehmen, Behörden

und Verteidigungseinrichtungen in über 65 Ländern. Damit verfügt Learning Tree

über fundierte institutionelle Kenntnisse der Anforderungen an eine sichere

Bereitstellung, der Standards für die Betriebsbereitschaft und der sich

entwickelnden Prioritäten für digitale Fähigkeiten. Das Unternehmen genießt

weltweit Anerkennung für die Durchführung trainergeleiteter Schulungen in

hochregulierten und sicherheitssensiblen Umgebungen.

?Die Auswahl durch die NATO für eine mehrjährige Vereinbarung spiegelt die

Stärke unserer Partnerschaft und das Vertrauen wider, das in die sicheren

Personalentwicklungslösungen von Learning Tree gesetzt wird", so David Brown,

Chief Executive Officer von Learning Tree International.?Seit über 15 Jahren

unterstützen wir die NATO dabei, die Einsatzbereitschaft ihrer Belegschaft in

den Bereichen Cyber, Digitales und Technik zu stärken."

Während die NATO ihre Technologieinfrastruktur weiter modernisiert und die

Cyberresilienz erhöht, wird Learning Tree akkreditierte, missionsorientierte

Schulungen anbieten, um die operative Einsatzbereitschaft im gesamten Bündnis zu

gewährleisten.

Dieser mehrjährige Zuschlag festigt die Position von Learning Tree als weltweit

führender Anbieter von Lösungen für den sicheren Personalumbau für

Verteidigungs- und Regierungsorganisationen.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren

unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die

entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem

sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften

geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen

und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Besuchen Sie www.LearningTree.co.uk (http://www.LearningTree.co.uk), um weitere

Informationen zu erhalten.

Medienanfragen

Learning Tree International

E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)

(mailto:press@learningtree.com)Website: www.LearningTree.co.uk

(http://www.LearningTree.co.uk)

Â°