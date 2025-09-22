GNW-News: Mavenir gewinnt FutureNet Asia Award für KI-gestützte Betrugsschutzlösungen und Innovation in der Kundenerfahrung
^* Mavenir erhält die höchste Auszeichnung für seine Sicherheitslösung für
Sprach- und Nachrichtenübermittlung und wird damit für die Förderung von
Vertrauen und Sicherheit bei Mobilfunkkunden geehrt
* Mit monatlichen Einsparungen von über 500.000?US-Dollar zeigt die
Betrugsschutzlösung von Mavenir ihren hohen Wert für Tier-1-CSPs
RICHARDSON, Texas und SINGAPUR, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der
cloud-native Netzwerkinfrastrukturanbieter, wurde bei den FutureNet Asia Awards
2025 mit einer bedeutenden Branchenauszeichnung für seine kundenorientierte KI-
Innovation im Bereich Sprach- und Messaging-Sicherheit geehrt. Das Unternehmen
erhielt den begehrten Customer Experience Award, der die innovativste KI-
Anwendung zur Verbesserung der Nutzererfahrung von Mobilfunkkunden im asiatisch-
pazifischen Raum auszeichnet. Die Jury würdigte insbesondere die Mavenir Fraud
and Security Suite (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-
security/callshield-voice-fraud-and-revenue-protection/) - einschließlich der
weltweit eingesetzten Technologien SpamShield und CallShield.
Die hochintegrierte Fraud and Security Suite von Mavenir bietet
Kommunikationsdienstleistern (Communication Service Providers, CSPs) proaktive,
KI-gestützte Sicherheitsfunktionen, die Nachrichten- und Sprachbetrug in
Echtzeit erkennen und verhindern. Globe Telecom (https://www.mavenir.com/press-
releases/mavenirs-spamshield-messaging-technology-drives-steep-decline-in-spam-
and-scam-sms-for-globe-telecom/) auf den Philippinen konnte durch den Einsatz
von SpamShield die Zahl blockierter Spam- und Betrugs-SMS im ersten Quartal
2024 um 67?% reduzieren - von 1,1?Milliarden im ersten Quartal 2023 auf
362,8?Millionen - gleichzeitig sank die Zahl bankbezogener Spam-Nachrichten um
74?%, und die von Kunden gemeldeten Betrugsnachrichten gingen um 44?% zurück.
SpamShield von Mavenir bietet umfassenden Schutz für SMS, MMS und RCS auf Basis
fortschrittlicher KI- und Machine-Learning-Algorithmen sowie Nachrichten-
Fingerprinting. Dadurch werden komplexe Betrugsversuche automatisch erkannt und
unterbunden, darunter SIM-Box-Missbrauch, Grey-Routing, Phishing und Malware-
Kampagnen.
Für das australische Unternehmen TPG Telecom (https://www.mavenir.com/press-
releases/australias-tpg-telecom-taps-mavenir-to-boost-voice-security-for-mobile-
users-and-block-ai-driven-scam-calls/) gelang es CallShield in Kombination mit
SpamShield, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fast 19?Millionen betrügerische
Anrufe zu blockieren - durchschnittlich 103.000 pro Tag, was einer Steigerung
von 280?% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht - und die
Zustellung von über 59,6?Millionen betrügerischen SMS zu verhindern.
Jan Schaar, Regional Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum bei
Mavenir, kommentierte die Auszeichnung wie folgt:?Wir sind hocherfreut und
stolz, dass die kundenorientierte Innovation, die Leistung und die messbaren,
realen Ergebnisse unserer Fraud and Security Suite von den Juroren von FutureNet
Asia anerkannt wurden. Unsere KI-gestützten Sicherheitslösungen gewährleisten
nahtlosen Schutz und stärken bei jedem Anruf und jeder Nachricht das Vertrauen
zwischen Betreiber und Kunde." Er fügte hinzu:?Mavenir nutzt modernste KI-
Technologien und bietet eine skalierbare, cloud-native Sicherheitssuite, die
Netzwerkintegrität, Teilnehmer-Sicherheit und Einnahmen aus SMS- und
Sprachdiensten schützt. So liefern wir die robusten Echtzeitfunktionen, die
Betreiber benötigen, während Betrüger ihre Taktiken mithilfe von KI
weiterentwickeln."
Da Betrug und belästigende Anrufe das Vertrauen in die mobile Kommunikation
weiterhin untergraben, definiert die Fraud and Security Suite von Mavenir
Kundenerlebnis, Sicherheit und Zuverlässigkeit für Mobilfunknutzer neu. Die
SpamShield-Lösung schützt vor Nachrichtenbetrug auf Basis fortschrittlicher KI
und Machine Learning, blockiert proaktiv bis zu 90?% aller Spam- und
Betrugsnachrichten und sorgt so für eine nahtlose und sichere
Nachrichtenübermittlung. Mit CallShield erhalten Betreiber neue Möglichkeiten,
sprachbasierte Bedrohungen - darunter IRSF, Wangiri-Betrug, Robocalls und
Anrufer-ID-Spoofing - zu neutralisieren, bevor sie die Kunden erreichen. Durch
den Einsatz von drei spezialisierten Machine-Learning-Modellen und Echtzeit-
Verhaltensanalysen erreicht CallShield nahezu Null-Falsch-Positiv-Raten und
bietet präzisen Schutz, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.
Die integrierte Betrugspräventionssuite von Mavenir steigert für CSPs die
Kundenbindung, reduziert das Beschwerdeaufkommen und erzielt erhebliche
Kosteneinsparungen. So konnte ein Tier-1-Betreiber Berichten zufolge monatlich
über 500.000?US-Dollar an Interconnect-Entgelten einsparen.
Die FutureNet Asia Awards (https://futurenetworld.net/events/futurenet-asia-
2025/event-awards/) zeichnen herausragende Automatisierungs- und KI-Innovationen
im asiatisch-pazifischen Telekommunikationssektor aus und ehren außergewöhnliche
Leistungen in Bereichen wie künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps),
Orchestrierung, autonomer Betrieb und Kundenerfahrung.. Die Preisträger der
einzelnen Kategorien wurden am 16.?September 2025 während der FutureNet Asia-
Konferenz (#FutureNetAsia) im Marina Bay Sands in Singapur bekannt gegeben.
Über Mavenir
Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-
fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den
Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente,
automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des
Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen
von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit
und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über
300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der
weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/).
Medienkontakte
Mavenir - PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a0ab36-f560-4482-ba6e-
6b27eb9a30d2
Â°