GNW-News: Mavenir gewinnt FutureNet Asia Award für KI-gestützte Betrugsschutzlösungen und Innovation in der Kundenerfahrung

Mavenir erhält die höchste Auszeichnung für seine Sicherheitslösung für

Sprach- und Nachrichtenübermittlung und wird damit für die Förderung von

Vertrauen und Sicherheit bei Mobilfunkkunden geehrt

* Mit monatlichen Einsparungen von über 500.000?US-Dollar zeigt die

Betrugsschutzlösung von Mavenir ihren hohen Wert für Tier-1-CSPs

RICHARDSON, Texas und SINGAPUR, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der

cloud-native Netzwerkinfrastrukturanbieter, wurde bei den FutureNet Asia Awards

2025 mit einer bedeutenden Branchenauszeichnung für seine kundenorientierte KI-

Innovation im Bereich Sprach- und Messaging-Sicherheit geehrt. Das Unternehmen

erhielt den begehrten Customer Experience Award, der die innovativste KI-

Anwendung zur Verbesserung der Nutzererfahrung von Mobilfunkkunden im asiatisch-

pazifischen Raum auszeichnet. Die Jury würdigte insbesondere die Mavenir Fraud

and Security Suite (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-

security/callshield-voice-fraud-and-revenue-protection/) - einschließlich der

weltweit eingesetzten Technologien SpamShield und CallShield.

Die hochintegrierte Fraud and Security Suite von Mavenir bietet

Kommunikationsdienstleistern (Communication Service Providers, CSPs) proaktive,

KI-gestützte Sicherheitsfunktionen, die Nachrichten- und Sprachbetrug in

Echtzeit erkennen und verhindern. Globe Telecom (https://www.mavenir.com/press-

releases/mavenirs-spamshield-messaging-technology-drives-steep-decline-in-spam-

and-scam-sms-for-globe-telecom/) auf den Philippinen konnte durch den Einsatz

von SpamShield die Zahl blockierter Spam- und Betrugs-SMS im ersten Quartal

2024 um 67?% reduzieren - von 1,1?Milliarden im ersten Quartal 2023 auf

362,8?Millionen - gleichzeitig sank die Zahl bankbezogener Spam-Nachrichten um

74?%, und die von Kunden gemeldeten Betrugsnachrichten gingen um 44?% zurück.

SpamShield von Mavenir bietet umfassenden Schutz für SMS, MMS und RCS auf Basis

fortschrittlicher KI- und Machine-Learning-Algorithmen sowie Nachrichten-

Fingerprinting. Dadurch werden komplexe Betrugsversuche automatisch erkannt und

unterbunden, darunter SIM-Box-Missbrauch, Grey-Routing, Phishing und Malware-

Kampagnen.

Für das australische Unternehmen TPG Telecom (https://www.mavenir.com/press-

releases/australias-tpg-telecom-taps-mavenir-to-boost-voice-security-for-mobile-

users-and-block-ai-driven-scam-calls/) gelang es CallShield in Kombination mit

SpamShield, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fast 19?Millionen betrügerische

Anrufe zu blockieren - durchschnittlich 103.000 pro Tag, was einer Steigerung

von 280?% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht - und die

Zustellung von über 59,6?Millionen betrügerischen SMS zu verhindern.

Jan Schaar, Regional Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum bei

Mavenir, kommentierte die Auszeichnung wie folgt:?Wir sind hocherfreut und

stolz, dass die kundenorientierte Innovation, die Leistung und die messbaren,

realen Ergebnisse unserer Fraud and Security Suite von den Juroren von FutureNet

Asia anerkannt wurden. Unsere KI-gestützten Sicherheitslösungen gewährleisten

nahtlosen Schutz und stärken bei jedem Anruf und jeder Nachricht das Vertrauen

zwischen Betreiber und Kunde." Er fügte hinzu:?Mavenir nutzt modernste KI-

Technologien und bietet eine skalierbare, cloud-native Sicherheitssuite, die

Netzwerkintegrität, Teilnehmer-Sicherheit und Einnahmen aus SMS- und

Sprachdiensten schützt. So liefern wir die robusten Echtzeitfunktionen, die

Betreiber benötigen, während Betrüger ihre Taktiken mithilfe von KI

weiterentwickeln."

Da Betrug und belästigende Anrufe das Vertrauen in die mobile Kommunikation

weiterhin untergraben, definiert die Fraud and Security Suite von Mavenir

Kundenerlebnis, Sicherheit und Zuverlässigkeit für Mobilfunknutzer neu. Die

SpamShield-Lösung schützt vor Nachrichtenbetrug auf Basis fortschrittlicher KI

und Machine Learning, blockiert proaktiv bis zu 90?% aller Spam- und

Betrugsnachrichten und sorgt so für eine nahtlose und sichere

Nachrichtenübermittlung. Mit CallShield erhalten Betreiber neue Möglichkeiten,

sprachbasierte Bedrohungen - darunter IRSF, Wangiri-Betrug, Robocalls und

Anrufer-ID-Spoofing - zu neutralisieren, bevor sie die Kunden erreichen. Durch

den Einsatz von drei spezialisierten Machine-Learning-Modellen und Echtzeit-

Verhaltensanalysen erreicht CallShield nahezu Null-Falsch-Positiv-Raten und

bietet präzisen Schutz, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Die integrierte Betrugspräventionssuite von Mavenir steigert für CSPs die

Kundenbindung, reduziert das Beschwerdeaufkommen und erzielt erhebliche

Kosteneinsparungen. So konnte ein Tier-1-Betreiber Berichten zufolge monatlich

über 500.000?US-Dollar an Interconnect-Entgelten einsparen.

Die FutureNet Asia Awards (https://futurenetworld.net/events/futurenet-asia-

2025/event-awards/) zeichnen herausragende Automatisierungs- und KI-Innovationen

im asiatisch-pazifischen Telekommunikationssektor aus und ehren außergewöhnliche

Leistungen in Bereichen wie künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps),

Orchestrierung, autonomer Betrieb und Kundenerfahrung.. Die Preisträger der

einzelnen Kategorien wurden am 16.?September 2025 während der FutureNet Asia-

Konferenz (#FutureNetAsia) im Marina Bay Sands in Singapur bekannt gegeben.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-

fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den

Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente,

automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des

Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen

von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit

und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über

300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der

weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a0ab36-f560-4482-ba6e-

6b27eb9a30d2

