Turbulenzen gehen weiter

Am Freitag stand bei dem kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth die Hauptversammlung auf der Agenda. Doch das Treffen musste verschoben werden - aus einem unangenehmen Grund.

• Hauptversammlung vom letzten Freitag vertagt

• Neuer Termin 10. Oktober

• EO Luc Mongeau kauft 27.469 Aktien als Vertrauenssignal



Offenbar haben sich für die vergangenen Freitag geplante Aktionärsversammlung von Canopy Growth zu wenig Investoren zu einer Teilnahme entschlossen. Scheinbar war die erforderliche Beschlussfähigkeit von mindestens 33,3 Prozent der ausstehenden Aktien nicht erreicht worden. Diese Beteiligung ist eine Vorgabe der NASDAQ.

Neuer Termin im Oktober

Die Hauptversammlung wurde daher auf den 10. Oktober verschoben bis zum 8. Oktober können Anteilseigner, die bis zum 1. August 2025 Canopy-Aktien im Depot hatten, noch ihre Stimmen abgeben. Stimmen, die bereits für den alten Termin abgegeben wurden, sind weiterhin gültig, können allerdings bis zum Stichtag noch widerrufen werden.

Bereits vor der für Freitag geplanten Veranstaltung hatte es offenbar danach ausgesehen, als könne Canopy Growth Schwierigkeiten mit einer ausreichenden Beteiligung der Aktionäre an dem virtuellen Treffen haben, Konzernchef Luc Mongeau hatte sich im Vorfeld aber zuversichtlich gezeigt, die NASDAQ-Vorgabe bei der Beschlussfähigkeit erfüllen zu können.

Aktie hebt ab

Die Canopy Growth-Aktie, die am Freitag an der NASDAQ noch 2,19 Prozent verloren und ihr Monatsminus damit auf 25,5 Prozent ausgeweitet hatte, zeigt am Montag vorbörslich deutlich positive Tendenzen: Zeitweise springt der Titel um 13,53 Prozent auf 1,52 US-Dollar an.

Nachrichten von Unternehmensseite, die den Kurssprung rechtfertigen, gibt es dabei nicht. Canopy Growth steckt inmitten eines Umbruchs - einer der Gründe, wieso die Hauptversammlung so wichtig ist. Denn die Aktionäre müssen wichtige Entscheidungen absegnen. "Your vote is important", wirbt Canopy entsprechend auch in der Ankündigung der Hauptversammlung.

Zuletzt hatte das Unternehmen, das anhaltend in den roten Zahlen feststeckt, zumindest von der Führungsebene Vertrauen ausgesprochen bekommen: CEO Luc Mongeau hat in der vergangenen Woche 27.469 Canopy Growth-Aktien gekauft und dafür rund 50.000 US-Dollar auf den Tisch gelegt.

