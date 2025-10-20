GNW-News: Neue Ära der Forschungswirkung: AACSB, AOM und globale Partner laden zur öffentlichen Stellungnahme zu wegweisendem Rahmenwerk ein
^TORONTO, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB) und die
Academy of Management (AOM) haben heute gemeinsam mit acht führenden
Organisationen aus der betriebswirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Gemeinschaft das Global Research Impact Framework: Exposure Draft
(https://www.aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-
draft) veröffentlicht - ein wichtiger Schritt zur Erweiterung von Reichweite,
Relevanz und Stringenz der Forschung an Wirtschaftshochschulen weltweit.
Die Global Research Impact Task Force (https://www.aacsb.edu/educators/global-
research-impact), bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von AACSB
International, der Academy of International Business, der Academy of Management,
der American Accounting Association, der American Marketing Association, der
Asia Academy of Management, der Association for Information Systems, der
European Accounting Association, dem Journal of Operations Management und der
Production and Operations Management Society, steht für eine beispiellose
Zusammenarbeit über Disziplinen, Regionen und akademische Gesellschaften hinweg,
um die Zukunft der Forschungswirkung in der Wirtschaftswissenschaft neu zu
definieren.
Seit Jahrzehnten sichert das bestehende System zur Anerkennung der
Forschungswirkung akademische Exzellenz. Doch angesichts sich wandelnder
gesellschaftlicher Erwartungen und steigender Anforderungen an die Relevanz
steht das Forschungsökosystem vor einem entscheidenden Moment. Diese Koalition
ist sich bewusst, dass die Erfüllung dieser neuen Anforderungen mutige,
koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine systemweite Transformation
voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Forschung weiterhin auf sinnvolle
und messbare Weise Wirtschaft, Politik und Gesellschaft prägt.
Das Rahmenwerk orientiert sich an vier zentralen Zielen:
* Neudefinition der Wirkung: Erweiterung der Definition der Forschungswirkung
über traditionelle wissenschaftliche Kennzahlen hinaus.
* Stärkung der Bewertung: Festlegung von Bewertungsgrundsätzen, die sinnvolle,
empirische und praktische Beiträge widerspiegeln.
* Förderung von Innovation: Gewährung von Flexibilität für
Wirtschaftshochschulen und ihre Fachbereiche bei der Festlegung von
Anreizen, die evidenzbasierte Wirkung fördern und honorieren.
* Ausweitung des Engagements: Sicherstellung, dass die Forschungswirkung die
Perspektiven verschiedener Stakeholder widerspiegelt, darunter Wissenschaft,
Industrie, Politik, Regulierungsbehörden und Gesellschaft.
?Die Förderung der Forschungswirkung ist keine Aufgabe, die eine einzelne Gruppe
alleine bewältigen kann", so Lily Bi, Präsidentin und CEO der AACSB.?Es
erfordert die Zusammenarbeit aller - der akademischen Gemeinschaft, der Praxis
und der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger - im
Hinblick auf eine gemeinsame Vision. Dieses Rahmenwerk ist ein Katalysator für
diesen Wandel. Es geht darum, die Art und Weise weiterzuentwickeln, wie wir die
Wirkung in der Wirtschaftswissenschaft bewerten und anerkennen, und dabei
gleichzeitig der Sorgfalt und Qualität treu zu bleiben, die großartige Forschung
auszeichnen."
?Forschung muss über unsere eigenen wissenschaftlichen Kreise hinaus Resonanz
finden", erklärt Peter Bamberger, ehemaliger Präsident der AOM.?Diese
Initiative spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Forschung
wider, die die Praxis beeinflusst, die Politik prägt und einen greifbaren
Mehrwert für die Gesellschaft schafft."
Der Entwurf ermutigt Wirtschaftshochschulen, einen mehrdimensionalen
Bewertungsansatz zu verfolgen, der sowohl qualitative als auch quantitative
Indikatoren integriert, um die Auswirkungen in den Bereichen Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Bildung zu erfassen. Dieses Rahmenwerk
steht im Einklang mit dem Projekt?Standards Refresh" der AACSB, um
sicherzustellen, dass die Global Standards for Business Education(TM) die
Weiterentwicklung der Forschungswirkung fördern.
Der Entwurf kann vom 20. Oktober 2025 bis zum 23. Januar 2026 öffentlich
kommentiert werden. Die AACSB und ihre Partner laden Fakultätsangehörige,
institutionelle Führungskräfte, Anwenderinnen und Anwender sowie politische
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ein, sich das Rahmenwerk
anzusehen und über die im Entwurf verlinkte Umfrage Feedback dazu zu geben. Die
Beiträge der Community werden zur Feinabstimmung des Rahmenwerks beitragen,
dessen endgültige Ergebnisse im April 2026 auf der Internationalen Konferenz und
dem Jahresmeeting (https://www.aacsb.edu/events/2026/04/cn-2026-april-
international-conference-and-annual-meeting) der AACSB in Seattle, Washington,
USA, vorgestellt werden.
Um das Global Research Impact Framework: Exposure Draft zu lesen und zu
kommentieren, besuchen Sie bitte aacsb.edu/insights/reports/2025/research-
impact-framework-exposure-draft
(http://www.aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-
draft).
Über AACSB International
AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte
Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung. Er vertritt 2000 institutionelle
Mitglieder und über 1000 akkreditierte Mitglieder und verbindet
Wirtschaftshochschulen, Unternehmen und lebenslang Lernende, um die nächste
Generation großartiger Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit Mitgliedern
in über 100 Ländern und Regionen fördert der AACSB die Qualität und den Einfluss
von Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, wie der AACSB und
Wirtschaftshochschulen aus der ganzen Welt in der Wirtschaftsausbildung mutig
vorangehen: aacsb.edu (https://www.aacsb.edu/).?
Über die Academy of Management
Die Academy of Management ist der führende Berufsverband für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich Management und Organisation.
Zu ihren weltweiten Mitgliedern zählen Professorinnen und Professoren,
Doktorandinnen und Doktoranden an Wirtschaftshochschulen, Forschende aus
verwandten sozialwissenschaftlichen und anderen Disziplinen sowie Anwenderinnen
und Anwender, die Wert auf die Schaffung und Anwendung von Wissen legen. Die
Academy of Management wurde 1936 gegründet und ist mit fast 22.000 Mitgliedern
aus mehr als 125 Ländern der älteste und größte wissenschaftliche
Managementverband der Welt.
