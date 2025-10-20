GNW-News: Neue Ära der Forschungswirkung: AACSB, AOM und globale Partner laden zur öffentlichen Stellungnahme zu wegweisendem Rahmenwerk ein

^TORONTO, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB) und die

Academy of Management (AOM) haben heute gemeinsam mit acht führenden

Organisationen aus der betriebswirtschaftlichen und wissenschaftlichen

Gemeinschaft das Global Research Impact Framework: Exposure Draft

(https://www.aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-

draft) veröffentlicht - ein wichtiger Schritt zur Erweiterung von Reichweite,

Relevanz und Stringenz der Forschung an Wirtschaftshochschulen weltweit.

Die Global Research Impact Task Force (https://www.aacsb.edu/educators/global-

research-impact), bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von AACSB

International, der Academy of International Business, der Academy of Management,

der American Accounting Association, der American Marketing Association, der

Asia Academy of Management, der Association for Information Systems, der

European Accounting Association, dem Journal of Operations Management und der

Production and Operations Management Society, steht für eine beispiellose

Zusammenarbeit über Disziplinen, Regionen und akademische Gesellschaften hinweg,

um die Zukunft der Forschungswirkung in der Wirtschaftswissenschaft neu zu

definieren.

Seit Jahrzehnten sichert das bestehende System zur Anerkennung der

Forschungswirkung akademische Exzellenz. Doch angesichts sich wandelnder

gesellschaftlicher Erwartungen und steigender Anforderungen an die Relevanz

steht das Forschungsökosystem vor einem entscheidenden Moment. Diese Koalition

ist sich bewusst, dass die Erfüllung dieser neuen Anforderungen mutige,

koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine systemweite Transformation

voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Forschung weiterhin auf sinnvolle

und messbare Weise Wirtschaft, Politik und Gesellschaft prägt.

Das Rahmenwerk orientiert sich an vier zentralen Zielen:

* Neudefinition der Wirkung: Erweiterung der Definition der Forschungswirkung

über traditionelle wissenschaftliche Kennzahlen hinaus.

* Stärkung der Bewertung: Festlegung von Bewertungsgrundsätzen, die sinnvolle,

empirische und praktische Beiträge widerspiegeln.

* Förderung von Innovation: Gewährung von Flexibilität für

Wirtschaftshochschulen und ihre Fachbereiche bei der Festlegung von

Anreizen, die evidenzbasierte Wirkung fördern und honorieren.

* Ausweitung des Engagements: Sicherstellung, dass die Forschungswirkung die

Perspektiven verschiedener Stakeholder widerspiegelt, darunter Wissenschaft,

Industrie, Politik, Regulierungsbehörden und Gesellschaft.

?Die Förderung der Forschungswirkung ist keine Aufgabe, die eine einzelne Gruppe

alleine bewältigen kann", so Lily Bi, Präsidentin und CEO der AACSB.?Es

erfordert die Zusammenarbeit aller - der akademischen Gemeinschaft, der Praxis

und der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger - im

Hinblick auf eine gemeinsame Vision. Dieses Rahmenwerk ist ein Katalysator für

diesen Wandel. Es geht darum, die Art und Weise weiterzuentwickeln, wie wir die

Wirkung in der Wirtschaftswissenschaft bewerten und anerkennen, und dabei

gleichzeitig der Sorgfalt und Qualität treu zu bleiben, die großartige Forschung

auszeichnen."

?Forschung muss über unsere eigenen wissenschaftlichen Kreise hinaus Resonanz

finden", erklärt Peter Bamberger, ehemaliger Präsident der AOM.?Diese

Initiative spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Forschung

wider, die die Praxis beeinflusst, die Politik prägt und einen greifbaren

Mehrwert für die Gesellschaft schafft."

Der Entwurf ermutigt Wirtschaftshochschulen, einen mehrdimensionalen

Bewertungsansatz zu verfolgen, der sowohl qualitative als auch quantitative

Indikatoren integriert, um die Auswirkungen in den Bereichen Wissenschaft,

Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Bildung zu erfassen. Dieses Rahmenwerk

steht im Einklang mit dem Projekt?Standards Refresh" der AACSB, um

sicherzustellen, dass die Global Standards for Business Education(TM) die

Weiterentwicklung der Forschungswirkung fördern.

Der Entwurf kann vom 20. Oktober 2025 bis zum 23. Januar 2026 öffentlich

kommentiert werden. Die AACSB und ihre Partner laden Fakultätsangehörige,

institutionelle Führungskräfte, Anwenderinnen und Anwender sowie politische

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ein, sich das Rahmenwerk

anzusehen und über die im Entwurf verlinkte Umfrage Feedback dazu zu geben. Die

Beiträge der Community werden zur Feinabstimmung des Rahmenwerks beitragen,

dessen endgültige Ergebnisse im April 2026 auf der Internationalen Konferenz und

dem Jahresmeeting (https://www.aacsb.edu/events/2026/04/cn-2026-april-

international-conference-and-annual-meeting) der AACSB in Seattle, Washington,

USA, vorgestellt werden.

Um das Global Research Impact Framework: Exposure Draft zu lesen und zu

kommentieren, besuchen Sie bitte aacsb.edu/insights/reports/2025/research-

impact-framework-exposure-draft

(http://www.aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-

draft).

Über AACSB International

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte

Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung. Er vertritt 2000 institutionelle

Mitglieder und über 1000 akkreditierte Mitglieder und verbindet

Wirtschaftshochschulen, Unternehmen und lebenslang Lernende, um die nächste

Generation großartiger Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit Mitgliedern

in über 100 Ländern und Regionen fördert der AACSB die Qualität und den Einfluss

von Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, wie der AACSB und

Wirtschaftshochschulen aus der ganzen Welt in der Wirtschaftsausbildung mutig

vorangehen: aacsb.edu (https://www.aacsb.edu/).?

Über die Academy of Management

Die Academy of Management ist der führende Berufsverband für

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich Management und Organisation.

Zu ihren weltweiten Mitgliedern zählen Professorinnen und Professoren,

Doktorandinnen und Doktoranden an Wirtschaftshochschulen, Forschende aus

verwandten sozialwissenschaftlichen und anderen Disziplinen sowie Anwenderinnen

und Anwender, die Wert auf die Schaffung und Anwendung von Wissen legen. Die

Academy of Management wurde 1936 gegründet und ist mit fast 22.000 Mitgliedern

aus mehr als 125 Ländern der älteste und größte wissenschaftliche

Managementverband der Welt.

mediarelations@aacsb.edu (mailto:mediarelations@aacsb.edu)

