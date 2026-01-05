GNW-News: Novachips stellt neue selbstverschlüsselnde SSDs der P2-Serie vor, die CNSA 2.0-konform sind
^SEOUL, Südkorea, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., ein
Innovator im Bereich Flash-Speicherlösungen, hat heute die neuen SSDs der P2-
Serie vorgestellt, die es Entwicklern eingebetteter Systeme und
Systemintegratoren ermöglichen, die Sicherheitsanforderungen der PQ (Post-
Quantum)-Kryptographie zu erfüllen, indem sie die von CNSA 2.0 empfohlenen
allgemeinen QR-Algorithmen (Quantum-resistent) verwenden.
Die P2-Serie ist eine neue Familie selbstverschlüsselnder SSDs, die auf einem
hauseigenen NV7X-Prozessor basiert. Im Vergleich zu seinem Vorgänger (der P-
Serie) bietet sie eine höhere Lese-/Schreibbandbreite, neue QR-Algorithmen und
eine verbesserte Energieeffizienz. Die P2-Serie unterstützt ML-KEM-1024 (FIPS
203), ML-DSA-87 (FIPS 204) und andere allgemeine Post-Quanten-Algorithmen (NIST-
Zertifikat Nr. A7341). Darüber hinaus beinhaltet sie eine physikalische
Entropiequelle, die über die Crypto-API zugänglich ist und es Hostsystemen
ermöglicht, auf Post-Quanten-Kryptographiestandards umzusteigen, ohne dass
zusätzliche Hardware- oder Softwarekomponenten erforderlich sind.
?PQ-Algorithmen wie ML-KEM und ML-DSA benötigen im Vergleich zu klassischen
asymmetrischen Algorithmen 5- bis 20-mal längere Verarbeitungszeiten für die
Schlüsselerzeugung oder die Generierung bzw. Verifizierung der Signatur",
erklärt Sejong Yoo, General Manager von Novachips.?Durch die Verwendung von
SSDs der P2-Serie können die Kunden diese nicht nur als verschlüsselten Speicher
nutzen, sondern auch allgemeine QR-Algorithmen ausführen, ohne die CPU-
Ressourcen des Hostsystems zu beanspruchen. Das ist eine effiziente Lösung für
Edge-Computing-Geräte, die den kryptografischen Standard PQ anstreben, ohne die
Dienstqualität zu beeinträchtigen."
SSDs der P2-Serie sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich: 2,5-Zoll-SATA,
U.2/M.2 für PCIe und USB-Flash-Laufwerk mit einer Benutzerkapazität von 500 GB
bis 16 TB. Diese Produkte sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen wie
Stößen, Vibrationen, Feuchtigkeit, Temperatur und großer Höhe ausgelegt und
erfüllen den MIL-STD-810G-Standard. Die Sicherheitsvalidierung nach FIPS-140-3
und Common Criteria soll abgeschlossen werden, da ihr Vorgänger (die P-Serie)
bereits abgeschlossen ist.
Preise und Verfügbarkeit
Für weitere Informationen zu den Produkten der P2-Serie kontaktieren Sie
bitte sales@novachips.com (mailto:sales@novachips.com).
Über Novachips
Novachips ist ein führender Anbieter einer breiten Palette von Flash-
Speicherprozessoren und Speichermodulen mit bahnbrechender Kapazität und
Skalierbarkeit. Novachips hat Flash-Speicher von Grund auf neu konzipiert und
bietet die branchenweit fortschrittlichsten Funktionen mit hoher
Speicherkapazität für Unternehmen, Industrie, Militär und andere
geschäftskritische Anwendungen. Die Produkte von Novachips basieren auf der
einzigartigen Hardware- und Firmware-Architektur des Unternehmens, welche die
Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit von SSDs, die NAND-Flash verwenden,
übertrifft. Novachips wurde im Jahr 2009 gegründet und verfügt über
Niederlassungen in Pangyo, Südkorea.
Weitere Informationen finden Sie unter www.novachips.com
(http://www.novachips.com/).
Abbildung 1: NV7X-Prozessor im SSD-Modul der P2-Serie
Kontakt:
NOVACHIPS CO., LTD.
Tel.: +82-70-8853-8555
http://www.novachips.com (http://www.novachips.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9568ffb-95ca-40e0-
bacf-732e4711a49a/de
