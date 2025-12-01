GNW-News: Opterion Health AG gibt Ernennung von Andreas Schuh zum Chief Financial Officer bekannt
MUTTENZ, Schweiz, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG, ein
biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase und
Pionierin im Bereich der Peritonealdialyse (PD), gibt die Ernennung von Andreas
Schuh zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Er tritt seine Position am 1.
Dezember 2025 an.
Andreas Schuh bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung aus der Biotechnologie,
der Pharmaindustrie und dem Bereich Medizintechnik mit. In früheren Funktionen
bei Nuclidium, Jeito, Roivant, Novartis und Alcon leitete er große
Finanzierungsrunden, verantwortete milliardenschwere F&E-Budgets und erzielte
durch gezielte Kostensteuerung und klare Governance-Strukturen deutliche
Margenverbesserungen. Zuletzt schloss Andreas als CFO bei Nuclidium eine Serie-
B-Finanzierungsrunde in Höhe von 78 Millionen CHF ab. Seine berufliche Laufbahn
zeigt eine klare Erfolgsbilanz: den Aufbau leistungsstarker Teams, die
Entwicklung einer global aufgestellten Finanzorganisation und die Unterstützung
nachhaltigen Wachstums in innovativen Gesundheitsunternehmen.
?Wir freuen uns sehr, Andreas in dieser entscheidenden Phase bei Opterion
willkommen zu heißen", sagte Peter Reinemer, CEO der Opterion Health AG.?Seine
tiefgehende Finanzexpertise, sein praxisnaher Führungsstil, seine
beeindruckenden Erfolge bei der Kapitalbeschaffung und seine Fähigkeit,
Unternehmen strategisch zu skalieren, werden für Opterion von unschätzbarem Wert
sein. Mit seiner Ernennung stärken wir unser Führungsteam weiter - genau zum
richtigen Zeitpunkt, nachdem wir wichtige Meilensteine erreicht haben, darunter
die Einreichung unseres Antrags auf klinische Studien (Clinical Trial
Application, CTA) für OPT101 sowie die Erweiterung unseres Vorstands."
Andreas Schuh kommentierte seine Ernennung so:?Ich freue mich sehr, in einer so
dynamischen Phase zu Opterion Health zu kommen. Die Vision des Unternehmens, die
Dialyseversorgung zu revolutionieren, und das klare Bekenntnis zu Innovationen,
die Patientinnen und Patienten echten Mehrwert bringen, haben mich sofort
überzeugt. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um diese
Vision voranzutreiben und einen spürbaren Beitrag für Patienten, Partner und
Aktionäre zu leisten."
Opterion möchte sich auch herzlich bei Michelle Mauri bedanken, die während
dieser Übergangsphase als Interim-CFO fungiert hat. Michelle hat uns mit großer
Kompetenz und Tatkraft unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass sie dem
Unternehmen in einer neuen strategischen Rolle erhalten bleibt, in der sie sich
auf den operativen Betrieb und die Weiterentwicklung des Unternehmens
konzentrieren wird.
Die Veränderungen im Führungsteam und der kürzlich eingereichte CTA-Antrag für
OPT101 - die erste Innovation dieser Art im Bereich der Peritonealdialyse seit
mehr als 30 Jahren - markieren wichtige Schritte auf dem Weg von Opterion, die
Dialyseversorgung grundlegend zu verändern und einen neuen Goldstandard in der
PD zu setzen.
Über Opterion Health AG
Die Opterion Health AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz, das sich der Weiterentwicklung der Nierenbehandlung verschrieben hat.
Das Unternehmen entwickelt innovative Therapien für Patientinnen und Patienten
in der Peritonealdialyse. Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die
Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die auf Peritonealdialyse angewiesen
sind - und um die Erfolgsaussichten dieser lebensrettenden Behandlung
grundlegend neu zu definieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
info@opterion.com
www.opterion.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d779996d-
1a69-443d-8594-3d28e9f9a6f0
