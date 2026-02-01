GNW-News: Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar, LMU Klinikum München, erhielt den ICPO Research Grant für "KI-gestützte Fortschritte in der Präzisionsonkologie"
^Sein Projekt wird von der ICPO Foundation mit 100.000 Euro gefördert und wurde
aus 18 hochkarätigen Bewerbungen aus zwölf Ländern ausgewählt.
17. Februar 2026 - Wiesbaden, Deutschland. Die International Centers for
Precision Oncology (ICPO) Foundation gab heute den Gewinner ihres ersten KI-
Forschungsaufrufs zum Thema?KI-gestützte Fortschritte in der
Präzisionsonkologie" mit einer Fördersumme von 100.000 Euro bekannt.?Das Ziel
dieser Initiative ist es, die Grundlagen zu schaffen, damit künstliche
Intelligenz klinisch sinnvoll, vertrauenswürdig und letztlich vorteilhaft für
die Patientenversorgung in der Theranostik eingesetzt werdenkann", erklärte Sen.
h. c. Udo Vetter, Vorsitzender der ICPO Foundation. In der täglichen klinischen
Praxis sind medizinische Daten oft fragmentiert und heterogen, insbesondere in
der Theranostik, wo Bildgebungs-, klinische und Behandlungsdaten über
verschiedene Systeme verteilt gespeichert sind.?Um digitale Werkzeuge in der
Forschung verantwortungsvoll und effektiv einsetzen zu können, müssen die
zugrunde liegenden Daten zunächst gut aufbereitet, strukturiert und harmonisiert
werden", kommentierte Prof. Richard P. Baum, Trustee der ICPO Foundation und
Präsident der?ICPO Academy for Theranostics". Entsprechend ist das erste Jahr
dieser dreijährigen ICPO-Initiative dem Aufbau einer robusten Dateninfrastruktur
gewidmet, bevor in den Folgejahren komplexere Forschungsfragen adressiert
werden.
Das ausgewählte Projekt ist?ARCHE - Eine KI-gestützte Kurations- und
Harmonisierungseinheit zur Strukturierung multimodaler Theranostikdaten",
geleitet von Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar am Klinikum der Ludwig-
Maximilians-Universität in München-Großhadern, Deutschland.
?Mit diesem Projekt fördert die ICPO Foundation nicht nur Forschung - wir
investieren in eine Methodik, die die Zukunft der Präzisionsonkologie prägen und
das ICPO Theranostics Center of Excellence Netzwerk weltweit stärken wird",
erklärte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation.
?Über Jahrzehnte wurde die Datenaufbereitung in der KI oft als nachrangig
betrachtet - dabei sind hochwertige, strukturierte und saubere Daten grundlegend
für den Erfolg von KI. Forschende verbringen routinemäßig den Großteil ihrer
Zeit mit der Aufbereitung von Datensätzen statt mit Innovation. Dank der
vorausschauenden Unterstützung der ICPO Foundation verfügen wir endlich über
gezielte Ressourcen, um die autonome Datenkuratierung zu einer eigenständigen
Wissenschaft zu erheben", sagte Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar vom LMU
Klinikum München und brachte damit seine Dankbarkeit für den Erhalt dieses ICPO
AI Research Grant zum Ausdruck.
ICPO erhielt 18 hochwertige Bewerbungen aus 12 Ländern, darunter aus Afrika,
Nordamerika, Asien und Europa. Alle Anträge wurden von einem internationalen
Evaluationsausschuss aus sechs Expertinnen und Experten gründlich geprüft,
sowohl aus dem Scientific Advisory Board der ICPO als auch aus dem Bereich
Künstliche Intelligenz. Dadurch wurde Fachwissen aus Nuklearmedizin, Physik und
KI kombiniert.
Das ausgewählte Projekt?ARCHE - Eine KI-gestützte Kurations- und
Harmonisierungseinheit zur Strukturierung multimodaler Theranostikdaten" schlägt
eine KI-gestützte Harmonisierungslösung speziell für Theranostikdaten vor. Diese
wird innerhalb eines einzelnen klinischen Hochvolumenzentrums implementiert und
auf einer großen, vollständig und unmittelbar zugänglichen Real-World-Kohorte
von mehr als 1.000 Patientendatensätzen entwickelt, einschließlich verschiedener
Radioisotope. Dies schafft eine einzigartige Möglichkeit, vom Konzept zur
Umsetzung zu gelangen und zu demonstrieren, wie strukturierte, multimodale Daten
zu einem gemeinsamen Nutzen für die Theranostik-Community werden können.
Die Bekanntgabe erfolgte auf dem 8. Theranostics World Congress 2026 in
Kapstadt, Südafrika.
Bildunterschrift: Prof. Lalith Kumar Shiyam Sundar, LMU, erhielt den ersten AI
Research Grant der ICPO Foundation mit einer Förderung von 100.000 Euro.
Über die ICPO-Stiftung
Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine
gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden
internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Bereich der
Biowissenschaften gegründet wurde. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der
Krebsbehandlung hin zu einem personalisierten Ansatz trägt die ICPO Foundation
dazu bei, Impulse für einen besseren Zugang für Patienten weltweit zu setzen,
indem sie ein internationales Netzwerk von ICPO Theranostics Center of
Excellence für aufbaut, das auf einem Modell des gemeinsamen Know-hows,
zertifizierter Ausbildung durch die ICPO Academy for Theranostics und der
Standardisierung von Designs und Prozessen basiert, die weltweit eine optimale
klinische Praxis für bessere Patientenergebnisse ermöglichen.
www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)
Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und die
ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy
(http://www.theranostics.academy/)
