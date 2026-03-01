GNW-News: Refeyn bringt MyMass-Instrument auf den Markt, um die Beurteilung der Probenqualität in der Strukturbiologie zu vereinfachen

^OXFORD, Vereinigtes Königreich, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn,

Entwickler der wegweisenden Massenphotometrie (https://refeyn.com/about-mass-

Wer­bung Wer­bung

photometry)-Technologie, gibt die Markteinführung des MyMass(TM)-Massenphotometers

(MyMassMP) bekannt. Das kompakte Instrument wurde entwickelt, um eine

entscheidende Forschungsfrage zu beantworten: Ist die Probe gut genug für die

weitere Analyse?

Strukturbasiertes Wirkstoffdesign und KI-gestützte Entwicklung von Therapeutika

verändern die Entdeckung neuer Medikamente grundlegend, erfordern jedoch

Wer­bung Wer­bung

hochwertige Proben. Strukturbiologische und biophysikalische Arbeitsabläufe wie

die Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM), die native Massenspektrometrie (MS),

die Bio-Layer-Interferometrie (BLI) und die Oberflächenplasmonresonanz-

Spektroskopie (SPR) sind zeitaufwendig und kostspielig. Gleichzeitig zählt eine

unzureichende Probenqualität weiterhin zu den häufigsten Ursachen für

fehlgeschlagene Analysen. MyMassMP ermöglicht Forschern eine schnelle und

Wer­bung Wer­bung

präzise Bewertung von Reinheit, Homogenität und Oligomerisierungszustand von

Proben in Lösung - noch bevor sie ressourcenintensive Experimente durchführen.

Das System basiert auf derselben bewährten Technologie wie Refeyns TwoMP-

Massenphotometer, dem bereits führende Labore für Strukturbiologie und

Biotherapeutika weltweit vertrauen. Mit MyMassMP ist diese Funktion zur

Qualitätsprüfung nun in einem einfacheren, eigenständigen Tischgerät verfügbar.

Dank integriertem Display und Computer für die direkte Datenanalyse sowie

speziellen Verbrauchsmaterialien bietet das System einen intuitiven Workflow von

der Probe bis zum Ergebnis.

?Die Strukturbiologie und die KI-gestützte Wirkstoffforschung entwickeln sich

rasant - doch die Ergebnisse sind nur so gut wie die zugrunde liegenden Proben.

MyMass geht diese Herausforderung direkt an und stellt einen bedeutenden

Fortschritt für Refeyn dar, da es die Möglichkeiten der Massenphotometrie mehr

Forschern als je zuvor zugänglich macht", so Gerry Mackay, CEO von Refeyn.

Fiona Coats, Chief Product and Marketing Officer bei Refeyn:?In den letzten

Jahren haben uns unsere Anwender immer wieder bestätigt, wie wertvoll die

Massenphotometrie für die schnelle Beurteilung der Probenqualität ist, bevor man

sich auf komplexere Experimente einlässt. Mit MyMassMP wird diese Möglichkeit

noch zugänglicher - und Forscher können eine einfache, aber entscheidende Frage

schneller und sicherer beantworten: Sind meine Proben bereit?"

MyMassMP ist ab sofort verfügbar. Erfahren Sie mehr unter: refeyn.com/mymass

(https://refeyn.com/mymass)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10412/eng)

Über Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com (http://www.refeyn.com/)) ist auf die Entwicklung,

Produktion und den Vertrieb von Massenphotometrie-Lösungen für Industrie und

Wissenschaft spezialisiert. Die Produkte von Refeyn ermöglichen eine präzise

Massenbestimmung einzelner Moleküle in ihrem nativen Zustand - und ohne

Markierung. Dadurch liefern sie entscheidende analytische Erkenntnisse schneller

und mit geringerem Probenbedarf als konventionelle Methoden. Die Vision des

Unternehmens ist es, wissenschaftliche Entdeckungen durch Innovation zu

beschleunigen, neue Durchbrüche in der Grundlagenforschung voranzutreiben und

die Entwicklung sowie Herstellung von Biotherapeutika nachhaltig zu

transformieren.

Kontakt:

Catie Lichten - Scientific Communications Manager

catie.lichten@refeyn.com (mailto:catie.lichten@refeyn.com)

Â°