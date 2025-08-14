GNW-News: SUSE als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT für Container-Management 2025 ausgezeichnet

^LUXEMBURG, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, ein weltweit führender

Anbieter innovativer, offener und sicherer Lösungen für Unternehmen, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen von Gartner®, Inc. mit SUSE Rancher Prime im

Leaders Quadrant des?Magic Quadrant(TM) für Container-Management" positioniert

wurde.

Ein Gartner Magic Quadrant stellt das Ergebnis einer Untersuchung eines

bestimmten Marktes dar und bietet einen umfassenden Überblick über die relative

Position der Marktkonkurrenten. Laut Gartner sind Leader Anbieter, die ihre

aktuelle Vision gut umsetzen und strategisch gut für die Zukunft aufgestellt

sind.

?Ich bin überzeugt, dass die Auszeichnung von SUSE als 'Leader' im Gartner®

Magic Quadrant(TM) für Container-Management unser unermüdliches Engagement für

Innovation, effektive Umsetzung und die Schaffung greifbarer Vorteile für unsere

Kunden unterstreicht", so Peter Smails, SVP, General Manager, Cloud Native bei

SUSE.?Ich glaube, dass diese Errungenschaft unsere Vision und das Vertrauen,

das Unternehmen in uns setzen, bestätigt. SUSE ermöglicht einen konsistenten und

sicheren Betrieb in Edge-, Cloud- und Rechenzentrumsumgebungen. Unser

Engagement, Kunden Auswahl und Flexibilität zu bieten, zeichnet SUSE Rancher

Prime aus. Mit der Weiterentwicklung des Cloud-nativen Marktes sind moderne,

offene und sichere Lösungen wichtiger denn je."

Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Service anbieten, der

für eine strategische Einführung geeignet ist, und einen ehrgeizigen Fahrplan

haben. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden, sind

jedoch nicht in allen Bereichen gleichermaßen leistungsstark, nicht unbedingt

die besten Anbieter für einen bestimmten Bedarf und für manche Anwendungsfälle

möglicherweise überhaupt nicht geeignet. Die Marktführer verfügen über einen

beachtlichen Marktanteil und viele Referenzkunden.

Die SUSE Rancher Prime-Plattform zeichnet sich als umfassende Lösung aus, die

Unternehmen beispiellose Freiheit und Kontrolle über ihre Umgebungen bietet.

SUSE Rancher Prime bietet eine Reihe wichtiger Tools für den Aufbau von

Plattformen.

Die Vision von SUSE für eine Cloud-native hyperkonvergente Infrastruktur wird in

seinem SUSE Virtualization-Angebot deutlich. Das Unternehmen ist außerdem

Vorreiter bei der Verwaltung heterogener Kubernetes-Distributionen und der

Bereitstellung von Kubernetes am Edge, einschließlich K3s. Die Position von SUSE

im Open-Source-Ökosystem bietet zunehmend Möglichkeiten, auf wachsende

geopolitische Bedenken einzugehen.

Was bedeutet das für Kunden?

Die Child Rescue Coalition (CRC), eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel,

Kinder weltweit zu schützen, skaliert ihre missionskritische Plattform mit SUSE

Rancher Prime.

?Die Auszeichnung von SUSE im Gartner Magic Quadrant kommt für die Child Rescue

Coalition nicht überraschend.?SUSE bietet eine sichere, skalierbare und

flexible Cloud-native Infrastruktur, die sich vom Kern bis zum Rand erstreckt

und sich an seiner umfassenden Vision orientiert", so Roberto Machorro, Senior

Software Developer bei CRC.?SUSE ist ein wichtiger Partner für unseren Erfolg,

und SUSE Rancher Prime hilft unserem schlanken Team, die operative

Ausfallsicherheit zu verbessern und gleichzeitig unsere Wirkung zu maximieren."

Weitere Informationen finden Sie im offiziellen News-Blog

(https://www.suse.com/c/suse-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-

container-management) oder im vollständigen Gartner-Bericht

(https://more.suse.com/SUSE_a_Leader_in_2025_Gartner_Magic_Quadrant_for_Containe

r_Management_LP.html).

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner, Magic Quadrant für Container-Management, von Dennis Smith, Wataru

Katsurashima, Tony Iams, Lucas Albuquerque, Michael Warrilow, Stephanie Bauman,

6. August 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. MAGIC

QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen

Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte

vorbehalten.

Gartner fördert keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen

Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur

diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere

Bezeichnungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen spiegeln die

Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als

Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als

auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und

übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für

einen bestimmten Zweck.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer

Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher

Suite, SUSE® Edge Suite und SUSE® AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune 500-

Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und

können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum

Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" zurück in Open Source und

arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu

geben, die Herausforderungen der Innovation von heute zu meistern, und ihnen die

Freiheit zu bieten, ihre Strategien und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.

Kontakt:

Rachel Romoff

rachel.romoff@suse.com

