GNW-News: SUSE als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT für Container-Management 2025 ausgezeichnet
^LUXEMBURG, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, ein weltweit führender
Anbieter innovativer, offener und sicherer Lösungen für Unternehmen, gab heute
bekannt, dass das Unternehmen von Gartner®, Inc. mit SUSE Rancher Prime im
Leaders Quadrant des?Magic Quadrant(TM) für Container-Management" positioniert
wurde.
Ein Gartner Magic Quadrant stellt das Ergebnis einer Untersuchung eines
bestimmten Marktes dar und bietet einen umfassenden Überblick über die relative
Position der Marktkonkurrenten. Laut Gartner sind Leader Anbieter, die ihre
aktuelle Vision gut umsetzen und strategisch gut für die Zukunft aufgestellt
sind.
?Ich bin überzeugt, dass die Auszeichnung von SUSE als 'Leader' im Gartner®
Magic Quadrant(TM) für Container-Management unser unermüdliches Engagement für
Innovation, effektive Umsetzung und die Schaffung greifbarer Vorteile für unsere
Kunden unterstreicht", so Peter Smails, SVP, General Manager, Cloud Native bei
SUSE.?Ich glaube, dass diese Errungenschaft unsere Vision und das Vertrauen,
das Unternehmen in uns setzen, bestätigt. SUSE ermöglicht einen konsistenten und
sicheren Betrieb in Edge-, Cloud- und Rechenzentrumsumgebungen. Unser
Engagement, Kunden Auswahl und Flexibilität zu bieten, zeichnet SUSE Rancher
Prime aus. Mit der Weiterentwicklung des Cloud-nativen Marktes sind moderne,
offene und sichere Lösungen wichtiger denn je."
Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Service anbieten, der
für eine strategische Einführung geeignet ist, und einen ehrgeizigen Fahrplan
haben. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden, sind
jedoch nicht in allen Bereichen gleichermaßen leistungsstark, nicht unbedingt
die besten Anbieter für einen bestimmten Bedarf und für manche Anwendungsfälle
möglicherweise überhaupt nicht geeignet. Die Marktführer verfügen über einen
beachtlichen Marktanteil und viele Referenzkunden.
Die SUSE Rancher Prime-Plattform zeichnet sich als umfassende Lösung aus, die
Unternehmen beispiellose Freiheit und Kontrolle über ihre Umgebungen bietet.
SUSE Rancher Prime bietet eine Reihe wichtiger Tools für den Aufbau von
Plattformen.
Die Vision von SUSE für eine Cloud-native hyperkonvergente Infrastruktur wird in
seinem SUSE Virtualization-Angebot deutlich. Das Unternehmen ist außerdem
Vorreiter bei der Verwaltung heterogener Kubernetes-Distributionen und der
Bereitstellung von Kubernetes am Edge, einschließlich K3s. Die Position von SUSE
im Open-Source-Ökosystem bietet zunehmend Möglichkeiten, auf wachsende
geopolitische Bedenken einzugehen.
Was bedeutet das für Kunden?
Die Child Rescue Coalition (CRC), eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel,
Kinder weltweit zu schützen, skaliert ihre missionskritische Plattform mit SUSE
Rancher Prime.
?Die Auszeichnung von SUSE im Gartner Magic Quadrant kommt für die Child Rescue
Coalition nicht überraschend.?SUSE bietet eine sichere, skalierbare und
flexible Cloud-native Infrastruktur, die sich vom Kern bis zum Rand erstreckt
und sich an seiner umfassenden Vision orientiert", so Roberto Machorro, Senior
Software Developer bei CRC.?SUSE ist ein wichtiger Partner für unseren Erfolg,
und SUSE Rancher Prime hilft unserem schlanken Team, die operative
Ausfallsicherheit zu verbessern und gleichzeitig unsere Wirkung zu maximieren."
Weitere Informationen finden Sie im offiziellen News-Blog
(https://www.suse.com/c/suse-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-
container-management) oder im vollständigen Gartner-Bericht
(https://more.suse.com/SUSE_a_Leader_in_2025_Gartner_Magic_Quadrant_for_Containe
r_Management_LP.html).
Haftungsausschluss von Gartner:
Gartner, Magic Quadrant für Container-Management, von Dennis Smith, Wataru
Katsurashima, Tony Iams, Lucas Albuquerque, Michael Warrilow, Stephanie Bauman,
6. August 2025
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. MAGIC
QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
vorbehalten.
Gartner fördert keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen
Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur
diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere
Bezeichnungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen spiegeln die
Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als
auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und
übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck.
Über SUSE
SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer
Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher
Suite, SUSE® Edge Suite und SUSE® AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune 500-
Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und
können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum
Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" zurück in Open Source und
arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu
geben, die Herausforderungen der Innovation von heute zu meistern, und ihnen die
Freiheit zu bieten, ihre Strategien und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln.
Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.
Kontakt:
Rachel Romoff
rachel.romoff@suse.com
