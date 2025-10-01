Energiesparen

Die energetische Sanierung von Immobilien ist im Regelfall mit hohen Kosten verbunden. Da das zur Verfügung stehende Kapital oftmals nicht für eine komplette Sanierung ausreicht, sollte bei der Reihenfolge der durchzuführenden Maßnahmen systematisch vorgegangen werden.

Hausbesitzer sollten Beratung in Anspruch nehmen

Bei einer energetischen Sanierung ist es wichtig, die Maßnahmen in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Zunächst sollte eine professionelle Energieberatung in Anspruch genommen werden, um den energetischen Zustand des Gebäudes zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Es ist wichtig, zu beachten, dass die genaue Reihenfolge der Maßnahmen von verschiedenen Faktoren abhängt, wie dem Zustand des Gebäudes, den individuellen Zielen und dem verfügbaren Budget. Eine professionelle Energieberatung kann helfen, die optimalen Maßnahmen und deren Reihenfolge für ein bestimmtes Gebäude zu ermitteln.

Ebenso können Tipps aus der Nachbarschaft hilfreich sein, da Hausbesitzer, welche bereits eine energetische Sanierung vollzogen haben, auf Besonderheiten, Erfahrungswerte und Kontakte zu Handwerkern aus der Nähe verweisen können.



Wärmeverlust minimieren

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist laut Merkur die Dämmung der Gebäudehülle. Dabei sollte zuerst die Dachdämmung erfolgen, gefolgt von der Außenwanddämmung und schließlich der Kellerdeckendämmung. Eine effektive Dämmung reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.

Nach der Dämmung der Gebäudehülle kann der Austausch alter, undichter Fenster und Türen durch energieeffiziente Modelle erwogen werden. Dies hilft, den Wärmeverlust weiter zu minimieren und den Wohnkomfort zu steigern. Es ist ratsam, diese Maßnahme nach der Dämmung durchzuführen, um die Wirkung der Dämmung nicht zu beeinträchtigen.

Effizienz der Heizungsanlage

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Optimierung des Heizungs- und Warmwassersystems. Eine effiziente Heizungsanlage in Verbindung mit einem optimierten Warmwassersystem kann den Energieverbrauch erheblich senken. Es kann sinnvoll sein, alte Heizkessel durch moderne Brennwerttechnik, Wärmepumpen oder andere erneuerbare Energiesysteme zu ersetzen.

Die Kontrolle des Raumklimas und eine effektive Lüftung sind ebenfalls von großer Bedeutung. Der Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann einem Bericht des ZDF zufolge für ein gesundes Raumklima sorgen und den Energieverlust durch manuelles Lüften minimieren.



Erneuerbare Energien in Betracht ziehen

Schließlich kann der Einsatz erneuerbarer Energien in Betracht gezogen werden. Wenn die Gebäudehülle gut gedämmt ist und ein effizientes Heizungs- und Lüftungssystem vorhanden sind, können Photovoltaik oder Solarthermie eingesetzt werden, um den Energiebedarf des Gebäudes weiter zu senken.

